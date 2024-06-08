انت الأن تتابع خبر سحر الطبيعة يتحدى الزمن: أقوى بوتكس طبيعي يبهر خبراء التجميل... الوصفة الليلية المعجزة لبشرة نضرة ومشدودة، اللمسة اليومية لتبقى شابة دائماً! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكي اليوم سيدتي أقوى وصفة كريم ليلي لتفتيح لون البشرة وشد التجاعيد، فبعد كثير من البحث وجدنا أن كريم التفاح الاخضر هو أفضل وصفة طبيعية يمكن استخدامها قبل النوم للحصول على بشرة بيضاء خالية من التجاعيد والتصبغات، فهو يحتوي على مجموعة من مضادات الاكسدة والمعادن الاساسية التي تبيض البشرة وتحافظ على شبابها وتحميها من علامات الشيخوخة المبكرة.وصفة كريم ليلي لشد وتبييض البشرة

لكي تقومي بتحضير كريم التفاح الاخضر بنفسك ينبغي تجهيز المكونات التالية:

ثمرة واحدة من التفاح الأخضر (مضاد فعال للتجاعيد حيث يحمي البشرة من الجفاف ويمنحها الترطيب اللازم).

ملعقتين كبيرتين من جل بذور الكتان (يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تحارب علامات الشيخوخة وتقلل من ظهورها).

ملعقة كبيرة من نشا الذرة (يرطب البشرة و

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.طريقة تحضير كريم التفاح الاخضر للبشرة

لاعداد كريم ليلي قادر على تفتيح بشرتك و

قومي باتباع الخطوات التالية بعناية: