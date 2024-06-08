انت الأن تتابع خبر فطائر الطاسة الساحرة: وصفة عشاء سريعة وشهية بحشوة رائعة... مزايا العجين الخفيف والتكلفة الزهيدة دون الحاجة للعجن، كل ذلك داخل مطبخك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفطائر من الأكلات اللذيذة والسهلة التي يفضلها الجميع سواء كبار أو صغار ويمكنك تناولها كوجبة أساسية مثل وجبة الإفطار أو وجبة العشاء وهذا لطعمها المميز الشهي والمقرمش، كما يمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة ومتنوعة مثل حشوة الدجاج والبصل أو حشوة الجبن والخضار، فهي تعد وجبة متكاملة ومشبعة لذلك تبحث الكثير من السيدات عن الطريقة السهلة لتحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة وبسيطة، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها.

مكونات عمل فطائر الطاسة

3 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب ونصف من اللبن الدافئ.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

زيت للقلي.

مكونات الحشوة

كوب من اللحم المفروم أو كوب من الدجاج المفروم.

بصلة مفرومة.

ملح.

فلفل أسود.

السبع بهارات.السبع بهارات.

فلفل شرائح.

زيتون.

طريقة عمل فطائر الطاسة

ضعى كٍل من الدقيق والملح والبيكنج بودر والسكر واللبن وحركي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة وسائلة بعض الشئ.

اتركي العجين لمدة 15 دقيقة ثم بعد ذلك ابدئي في التجهيز.

أحضري طاسة غير قابلة للصق وارفعيها على نار متوسطة الحرارة، ضعي بها ملعقة صغيرة من الزيت.

قومي بسكب كمية مناسبة من العجين في الطاسة ثم اتركيها لمدة دقيقة، وبعد ذلك تضاف الحشوات حسب الرغبة.

لابد من توزيع الحشوة على العجينة، ثم تترك لمدة 3 دقائق على كل جانب حتى تمام النضج.يمكن إضافة بعض المكونات الأخرى حسب الرغبة مثل الفلفل بالهالبينو والزيتون والمشروم، كما يمكنك تحضير هذه الفطائر بالسكر والعسل والفاكهة.

ساخنة بجانب طبق من المخلل والكاتشب.

طريقة تحضير حشوة اللحم أو الدجاج