انت الأن تتابع خبر تحذير صحي بالغ: الإكثار اليومي من بعض الأطعمة قد يهدد حياتك... قائمة بالمأكولات المعززة لسكر الدم والمتورطة في رفع معدلات المخاطر الصحية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشمل أعراض السكري النوع 2 فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق والتبول أكثر من المعتاد.

وقال الخبراء