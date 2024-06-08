إكسير الشباب والقوة: اكتشف العشبة السحرية القادرة على استعادة لون الشعر الطبيعي وتعزيز القوة بدرجة مذهلة... تجدد في الطاقة وتألق في المظهر خلال فترة قصيرة!

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رياض - احمد صلاح - تعد واحدة من 11 صنفا بطيئي النمو من الأعشاب والنباتات المعمرة ذات الجذور اللحمية، وعادة ما تنمو وتنتشر في المناخات الباردة.كما تعد من الأعشاب الطبيعية التي تتميز بخصائصها العلاجية، حيث تدخل في تركيب العديد من العقاقير الطبية ومستحضرات التجميل.

كما يستخ الطب الصيني التقليدي

منذ الق، عشبة النج، كمهدئ، يخفف من حدة القلق والتوتر وفي علاج الأرق. وهذه أبرز فوائدها: تقوية الذاكرة: اشتهرت عشبة النج باستخداها لتحسين التفكير وزيادة القدرة على التركيز، وتعزيز الذاكرة وباعتبارها منشط ذو مفعول قوي،

ومساهم في إزالة الإجهاد، والتعب المزمن، وينصح بها الرياضيون لزيادة قدرتهم على الت والأداء البدني.وليس هذا فحسب إذ ما أظهرته التجارب والدراسات حول فوائد النج واستعمالاته كان كما يلي، وذلك بحسب ما نشره (Therapeutic Research Center) حول فوائد النج المثبتة وبعد عدة مراجعات

علاج الزهايمر:

اثبتت دراسة أن تناول جذور النج يوميًا ولمدة 12 أسبوعا يحسن الذاكرة والأداء العقلي لمرضى الزهايمر. – تعزيز الوظائف العقلية: وجد أن تناول النج ساهم في تعزيز العمليات الذهنية من حساب وتفكير وردود الفعل أيضًا، إذ بينت الأدلة وب الدراسات أن خليط من أوراق الجنكة والنج لهما تأثير على تعزيز الذاكرة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 38-66 عام.

– علاج أمراض الرئة:

يساهم تناول النج في تعزيز وظائف الرئة وتحسينها ويقلل من أعراض ب أمراض الرئة وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، والربو، كما يقلل من الإصابة بالإنفلونزا، إذ وجد أن أخذ النج إلى جانب المضادات الحيوية يساهم في زيادة فعاليتها في الميكروبات ومسببات المرض.

– علاج لضغط الد م المرتفع:

بينت ب الدراسات وجود أدلة على أن تناول النج قد ساهم في خفض مستويات ضغط الد م للأشخاص به بنسب طفيفة.



– علاج للالتهابات:

أظهرت ب الدراسات أن نبتة النج تحتوي على مركبات الجينوسايد، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، والتي تزيد من قدرة وفعالية مضادات الأكسدة التي نحصل عليها من الأطعمة في علاج والوقاية من التهاب المفاصل.

وأكدت دراسة أخرى أجريت على 18 شابًا يتناولون 2 جرام من النج الأحمر ثلاث مرات يوميًا لمدة أسبوع، أن بعد النظر في نتائج اختبار مستويات العلا الالتهابية بعد إجراء التمرينات الإئية، أن هذه المستويات كانت أقل مما كانت عليه في المجموعة الثانية التي لم تتناول النج.وتوصلت أيضًا إلى أن النج الأحمر يتميز بقدرته على التخفيف من حدة الالتـ،ـهابات التي يعاني منها المصابون بالأمراض الجلدية، مثل الاكزيما.

– تحسين وظائف الاغ:

أعلنت إحدى الدراسات أن المكونات الموجودة بالنج ، مثل مركبات الجينوسايد، قادرة على ية الاغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة. وتبين للباحثين بعا أجروا اختبار عقلي على 30 شخصًا تناولوا من 200 إلى 400 ملليجرام من النج،

أنهم كانوا أكثر فعالية في تحصيل النقاط، فضلًا عن ارتفاع معدلات التركيز والانتباه لديهم. وأشار الباحثون أن نبتة النج تعزز الجسم على امتصاص السكر الموجود بال بواسطة الخلايا، ما يساهم في تحسين الأداء وتقليل الإجهاد الذهني. ­ ­

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­– تقوية المناعة: