انت الأن تتابع خبر سر الرشاقة من قلب القصر: الأميرة إيمان تشارك لأول مرة وصفة المطبخ العجيبة لإزالة الكرش وفقدان الوزن... نتائج سريعة وصحية تثير الدهشة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، عن وصفة سحرية لإنقاص الوزن بدون ريجيم وبشكل سريع. وقالت إنها استخدمت وصفة الشوفان بالزبادي والتي تساعد على تنظيم الشهية وتمكنت من فقدان وزنها خلال فترة قصيرة.

إيمان لم تعتمد فقط على الرياضة لإنقاص وزنها، لكنها أيضًا اتبعت نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل الثلاث وجبات "فطار- غداء- عشاء"، وقالت إنها تناول ثلاث وجبات إلى جانب تناول الفاكهة بطريقة غير عشوائية، فيمكن لها أن تتناول خلال اليوم ثمرة تفاح أو موز، إلى جانب تناول الخضروات.

واعتمدت الأميرة إيمان على تناول الطعام الذي يمد بالطاقة في وجبة الإفطار، وأثناء وجبة العشاء، اعتمدت على أكلات مثل الزبادي أو الشوفان بالزبادي، وأذا احتاجت إلى طاقة خلال فترة المساء فأنها تتناول التوست البني مع الجبن أو البيض، بينما تتوقف نهائياً عن تناول الطعام بعد السابعة مساء.