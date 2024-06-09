انت الأن تتابع خبر كنز الجمال الكوري الطبيعي: وصفة فعّالة سريعة المفعول لتبييض البشرة ومحو آثار السنين من سواد وكلف... نتائج بياض ناصع من أول استعمال تجعلك كالقشطة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استخدمي ملعقة أو عصا التقليب لخلط المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.

قومي بتنظيف وتجفيف وجهك جيدًا قبل استخدام الكريم

ضعي الكريم على بشرتك بتوزيعه بالتساوي، وتأكدي من تجنب منطقة العين.

قومي بتدليك البشرة بلطف باستخدام حركات دائرية لمدة حوالي 5 دقائق.

اتركي الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة ليمتص ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة.

بعد انتهاء الوقت، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وتجفيفه بلطف.

يمكن تكرار استخدام الخليط يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

بعد الاستخدام المستمر لمدة ثلاثة أيام على الأقل، ستلاحظين النتائج الفعالة في تفتيح وترطيب بشرتك.