تقاليد مذهلة لقبيلة فريدة: المرأة بلا أستار وعادة غريبة حيث يُعرض الرجل زوجته كـ'ضيافة' للزائرين! (شاهد الصور)

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رياض - احمد صلاح - قصة قبيلة "الهيمبا" هي قصة حقيقية 100٪ وموثقة بالصور، لتصبح أغرب قبيلة قد تسمع عنها في حياتك. ففي الشمال الغربي لدولة ناميبيا، تستوطن قبيلة "الهيمبا" التي تعيش خارج الزمن ولا تعرف أي شيء عن العالم الخارجي الذي يدور من حولهم، فالنساء يستيقظن في الصباح تحت أشعة الشمس الحارقة، ليبدأن رحلة بحثهن عن الطعام وحليب الأبقار ورعى الأغنام والماغز، فهم مجموعة من النساء يعيشن على الأطلال ولا يعرفن شيء عن الملابس والموضة والأزياء، كل ما عليهم هو تربية الأطفال وتحضير الطعام وتنفيذ قرارات الأزواج من دون مناقشة أو تفكير.

تهتم نساء الهيمبا