انت الأن تتابع خبر استقبال عيد الاأضحي بحلاوة: دللي زوجك بمذاق كيك الزبادي والشربات الشهي... وصفة سهلة وبسيطة تعد بلمسة حلوة في أمسيات عيد الاأضحي ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طريقة تحضير كيك الزبادي بالشربات في عيد الأضحي بمكونات سهلة وبسيطة جربيها ولن تندمي ابداتعد طريقة تحضير كيك الزبادي بالشربات من أهم الوصفات المصرية التي يعشقها الأطفال والكبار، وكثيراً ما يتم البحث من قِبل الأمهات عن أسهل وأبسط طريقة لعمل الكيك في المنزل بأبسط التكاليف، وهذا ما سنوضحه لكم عبر موقعنا البديل في السطور القادمة.

طريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات

في هذه الوصفة اللذيذة لطريقة تحضير كيكة الزبادي بالشربات، سوف يتم استخدام مجموعة من المكونات البسيطة التي تعزز من طعمها الرائع، وتتكون مكونات الخليط كالتالي:

1 كوب من الزبادي.

3 بيضات.

2,5 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من السكر الأبيض.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر أو الكيك شيف.

1/2 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

1/2 كوب من الزيت.

1 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور حسب الرغبة.

طريقة تحضير كيك الزبادي بالشربات

لابد من استخدام المكونات السابقة لتحضير أفضل كيكة زبادي بالشربات من خلال إتباع الخطوات التالية:

إحضار إناء عميق ثم إضافة السكر والبيض والفانيليا وضرب جميع المكونات ببعضها جيداً حتى الامتزاج.

ثم بعد ذلك إضافة الزيت بالتدريج مع الإستمرار في الخفق.

ثم بعد ذلك في إناء أخر أضيفي 2 كوب من الدقيق الأبيض وإضافة مسحوق البيكنج بودر وبيكربونات الصودا ومزجهم بشكل جيد حتى التجانس .

ثم بعد ذلك إضافة المكونات الجافة إلي خليط البيض والزبادي بالتدريج والاستمرار في التقليب في إتجاه واحد.

ثم بعد ذلك دهن الصينية جيداً بمعلقة من الزبدة ثم إضافة خليط الكيك بها.

ثم إدخال الصينية في الفرن ويجب أن يكون ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

طريقة تحضير الشربات

يمكن تحضير الشربات لكيك الزبادي بالمكونات التالية:

1 كوب من السكر الأبيض.

1/2 كوب من الماء.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير: