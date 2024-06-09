مراهقة سعودية تكشف وصفة عجيبة لإزالة الكرش وفقدان 20 كيلو في فترة قصيرة من أسبوعين!

انت الأن تتابع خبر مفاجأة أردنية من العيار الثقيل: وصفة عجيبة لإزالة الكرش وفقدان 20 كيلو في فترة قصيرة من أسبوعين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مواطن أردني عن طريقة سحرية وجبارة ساعدته على التخلص من أكثر من 20 كيلو من وزنه الزائد خلال شهرين فقط.

وقال المواطن الأردتي الذي كان وزنه 95 كيلو

في مقطع فيديو إن نظام الصيام المتقطع هو الذي ساعده على أن ينحف خلال شهرين فقط.وأشار إلى أنه كان يشرب كوب ماء بعد الاستيقاظ، ثم كوب من القهوة، بعدها يأخذ سناك خفيف مثل البسكويت أو الكورن فليكس أو خضار بسيط.

وتابع: