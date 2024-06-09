انت الأن تتابع خبر 3 حوادث كبرى تنتظركم خبيرة الفلك رحاب منيعم تحذر من أحداث مرعبة خلال شهر يونيو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ شهر يونيو بالعديد من المفاجآت غير المرغوب فيها، خصوصًا مع دخول القمر في برج الثور في الساعات القادمة. هذا يمكن أن يشكل مخاطر على بعض الفئات، لذا من المهم أن نكون متيقظين ونحاول التكيف مع التحديات لتجنب الآثار السلبية الطويلة الأمد. هذا ما أكده خبير الفلك رحاب منيعم.

خبيرة فلك تحذر

أوضحت رحاب منيعم أن القمر سيبقى في برج الثور لمدة يومين ونصف اليوم، وهو موقع يعتبر مفضلًا له، مما يعني أنه سيتشكل العديد من الزوايا الفلكية خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، سيبقى القمر في تربيع مع بلوتو حتى نهاية اليوم، مما يجعل هذه الزاوية ذات تأثير سلبي.

توقعات رحاب منيعم

خلال الساعات القادمة، قد تشهد بعض الأشخاص أوقاتًا صعبة، حيث قد تحدث مشكلات متعددة أو حوادث عنيفة، خاصة تجاه النساء. قد تنتشر أخبار سلبية حول بعض المشاهير في مجالات الفن والاقتصاد، وقد تحدث حوادث على الطرق لوسائل النقل الكبيرة. كما يمكن حدوث انفجارات لأسطوانات الغاز، أو حوادث تتعلق بالمناطق ذات المصادر الطاقية.

رحاب منيعم تحذر من كوارث بمحلات الأطعمة

حذرت رحاب من وقوع مشاكل قد تطال المطاعم أو قطاع الأغذية بشكل عام، ومن إمكانية تعرضها لحملات إلكترونية سلبية. لذا، يجب أن يكون الانتباه متواجدًا خلال الساعات القادمة.

نصائح رحاب منيعم

أوصت رحاب بتجنب الانفعالات الزائدة والغيرة والشك، حيث أشارت إلى أنها عواطف مؤقتة وستزول مع مرور الوقت.

كما أوضحت أن القمر سيكون على اتصال جيد مع زحل في الأيام القادمة، مما يدعم استعادة الحقوق خاصة المالية. وبعدها، سيترافق القمر مع عطارد وأورانوس، مما قد يؤدي إلى تواصل مفاجئ أو غير متوقع، وربما إرسال رسائل بشكل غير مقصود، وتحويلات مالية أو مفاجآت وتحولات سعيدة وفقًا لتوقعات كل شخص. ومن المتوقع زيادة رغبة البعض في التواصل وتبادل الأحاديث، بسبب انتقال كوكب عطارد إلى الجوزاء.

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