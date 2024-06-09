انت الأن تتابع خبر حيلة عبقرية تجدد غسالتك: السر لاستعادة اللمعان والتخلص من عفن الرائحة واصفرار الملابس - مفاجأة ستغير روتين تنظيفك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في كثير من الأحيان نقوم بغسل الملابس وعند إخراجها من الغسالة نلاحظ اصفرارها أو عدم نظافتها أو وجود رائحة كمكمة بها، والسبب وراء هذا الأمر هو عدم نظافة الغسالة وذلك بغسل الملابس فيها لفترات طويلة دون عمل دورة تنظيف لها، وتلجأ بعض السيدات إلى استخدام المساحيق المرتفعه في سعرها وذلك لأنها لا تعرف السبب وراء هذه الرائحة الكريهة، كما تقوم بعض السيدات بشراء معطرات الملابس التي تستخدم في إعطاء الملابس رائحة جيدة، ونذكر لكم الطريقة الصحيحة في جعل غسالتك نظيفه تخرج ملابس نظيفة ذات رائحة جيدة.

طريقة تنظيف الغسالة والتخلص من رائحة الكمكمة واصفرار الملابس

في الحقيقة أنه قد يكون السبب وراء رائحة الكمكمة الموجودة في ملابسك هي الغسالة نفسها، فهي تحتاج إلى التنظيف المستمر، فبتراكم الماء والأوساخ والمنظفات في غسالتك

يسبب وجود رائحة كريهة بها وذلك مع تشغيلها بشكل مستمر، ويجب علي كل سيدة أن تقوم بتنظيف الغسالة بشكل روتيني دوري لتجنب الروائح الكريهة وذلك بعمل دورة طويلة بالماء الساخن دون وضع الملابس بها وإضافة كوبين من الخل مع الماء وترك الغسالة تعمل، يعمل الخل على تعقيم الغسالة وتنظيفها كما يخلصك من جميع الروائح الكريهة التي قد تنتقل الى الملابس.

استخدام المعطرات للحصول على ملابس ذات رائحة جيدة

يمكنك استخدام المعطرات ذات الروائح الجميلة وإضافتها إلى غسيلك للحصول على غسيل نظيف خالي من الاوساخ وذات رائحة فواحة عطرة.

استخدام صودا الخبز للقضاء الروائح الكريهة

يمكنك استخدام صودا الخبز في تنظيف غسالتك وعدم انتقال الروائح الكريهة منها إلى الملابس، ولذلك ننصحك باستخدام صودا الخبز للمحافظة على غسيل نظيف خالي من الروائح الكريهة.

نشر الملابس في مكان جيد التهوية

يجب نشر الملابس في الخارج في مكان جيد التهوية، لأن الهواء النقي واشعة الشمس يعملان على التخلص من الروائح الكريهة التي قد تظهر في الملابس التي توضع في مكان غير جيد التهوية، ولكن ننصحك بعدم ترك الغسيل في مكان مواجه للشمس بشكل مباشر حتى لا تعمل أشعة الشمس على بهتان الألوان وتغيرها.

طريقة تنظيف الغسالة بملح الليمون

قومي بضبط الغسالة على دورة غسيل طويلة.

يتم ضبط درجة الحرارة الغسالة بنسبة 90 درجة مئوية.

ضعي كأس من ملح الليمون ونصف كأس من بيكربونات الصوديوم في إناء واخلطهيم جيداً.

بإمكانك الاستغناء عن بيكربونات الصوديوم.

ضعي الخليط في المكان المخصص لمسحوق التنظيف، ثم قومي بتشغيل الغسالة.

انتظمي في تطبيق هذه الوصفة بشكل شهري لتحمي الغسالة من تراكم القاذورات بها، ومنع الروائح الكريهة.

تنظيف درج الغسالة