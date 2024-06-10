انت الأن تتابع خبر باقة المكسرات العلاجية: مزج الجوز واللوز والفستق وتناولهم صباحاً يُحدث تغييرات مذهلة... أحدث الدراسات العلمية تكشف ما سيجري في جسمك خلال 72 ساعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر المكسرات من الأطعمة المفضلة، لذلك تستخدم عادة كوجبة خفيفة ويشير الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، إلى أن المكسرات مفيدة جدا للجسم، وتؤثر إيجابيا في نشاط الدماغ وعلاوة على ذلك لها العديد من الخصائص المفيدة الأخرى.

الجوز- يحتوي الجوز على السليكون (الضروري للأنسجة) والكوبالت (الضروري لعملية التمثيل الغذائي) والمنغنيز (الضروري للمناعة وإنتاج الدم). كما يعتبر الجوز أيضا مصدرا لأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة. وبالطبع تحتوى 100 غرام من الجوز على حوالي 650 سعرة حرارية. لذلك، يجب عدم الإفراط بتناوله، بل يكفي تناول كمية قليلة منه للشعور بالشبع والحصول على جميع العناصر الغذائية، دون أن يسبب هذا زيادة في الوزن.

الجوز البرازيلي- يحتوي هذا الجوز على النحاس الضروري للوقاية من المؤكسدات، والزنك لمنظومة المناعة، والمغنيسيوم الذي يؤثر إيجابيا في الجهاز العصبي. ولكن لا ينصح بالإفراط في تناوله نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من السيلينيوم الذي عند زيادة تركيزه يمكن أن يصبح ساما. لذلك من الأفضل تناول 1-2 حبتين منه في اليوم للحصول على فوائده.

ما فوائد الجوز واللوز والبندق والفستق للجسم؟