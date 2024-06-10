انت الأن تتابع خبر هل تحدث كوارث قبل عيد الأضحى؟ ليلى عبد اللطيف تحسم جدل توقعاتها المتداولة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليلى عبد اللطيف.. العرافة التي أحدثت ضجة عارمة في مصر بسبب توقعاتها التي صدقت في بعض الاحيان، خرجت لتحسم حقيقة حدوث كوارث قبل حلول موسم العيد.

توقعات ليلى عبد اللطيف

وقالت ليلى عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، إن التوقعات المتداولة على المواقع والصفحات والمنسوبة لها، لا صحة لها ولم تصدر منها.

التوقعات المتداولة تقول أنه سيحدث كوارث في الدول العربية قبل حلول موسم العيد.

وأوضحت أن التصريحات التي تتداول والمنسوبة لها، ولا يوجد أي فيديو لها يثبت أو يؤكد ذلك، غير حقيقية.

حقيقة حدوث كوارث طبيبعة قبل عيد الاضحى