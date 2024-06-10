انت الأن تتابع خبر هل تحدث كوارث قبل عيد الأضحى؟ ليلى عبد اللطيف تحسم جدل توقعاتها المتداولة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ليلى عبد اللطيف.. العرافة التي أحدثت ضجة عارمة في مصر بسبب توقعاتها التي صدقت في بعض الاحيان، خرجت لتحسم حقيقة حدوث كوارث قبل حلول موسم العيد.
توقعات ليلى عبد اللطيف
- وقالت ليلى عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، إن التوقعات المتداولة على المواقع والصفحات والمنسوبة لها، لا صحة لها ولم تصدر منها.
- التوقعات المتداولة تقول أنه سيحدث كوارث في الدول العربية قبل حلول موسم العيد.
- وأوضحت أن التصريحات التي تتداول والمنسوبة لها، ولا يوجد أي فيديو لها يثبت أو يؤكد ذلك، غير حقيقية.
حقيقة حدوث كوارث طبيبعة قبل عيد الاضحى
- ونفت كافة الموضوعات المنسوبة لها بشأن العيد، وقالت: عيد الاضحى سيمر بخير وسلامة.
- الجدير بالذكر أن ليلى عبد اللطيف والشهيرة بقلب "سيدة التوقعات" اصبحت محل اهتمام عدد كبير من الأشخاص، مثل صدق توقعاتها بشأن ما حدث مع الرئيس الايراني وغيرها من الأحداث.