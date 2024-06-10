تعرف على أسرار صناعة الطحينة الخام الأصلية: إعداد بكوب سمسم وبدون فصل الزيت - خطوات بسيطة وتكلفة زهيدة!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الطحينة الخام من بين أنواع الأطباق المميزة من المقبلات وأنواع السلطات التي يكثر الاعتماد عليها لتحضيرها إلى جانب الكثير من الوجبات ومن أهمها وأشهرها المشاوي حيث تعتبر سلطة الطحينة من أهم الأصناف التي تحرص ربات البيوت على توفيره إلى جانب الأطعمة المشوية، ومن خلال التقرير نتعرف على كيفية عمل وصفة الطحينة الخام وكيف يمكن أن تجهزي كم كبير من الطحينة بأقل تكلفة بعد أن ارتفعت أسعار الطحينة بشكل كبير في الأسواق وإليك الطريقة والمكونات بالتفصيل.طريقة عمل الطحينة الخام

يمكنك أن تقومي بتجهيز الطحينة الخام بطريقة سهلة وسريعة، ومن خلال الآتي نتعرف على أهم المكونات المستخدمة لعمل طحينة أفضل من الجاهزة:

1 كوب من السمسم الأبيض.

1 كوب من السمسم الأحمر.

1 كوب من الزيت.

طريقة التحضير

يمكنك أن تحضري الخلاط.

ضعي السمسم وقومي بطحنه مع الزيت.

استمري في الطحن حتى تحصلي على صوص الطحينة الخام.تعبأ الطحينة في برطمان محكم الغلق.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم والدقيق

يمكنك ن تحهزي الطحينة بأسهل طريقة وبمكونات ووصفة اقتصادية بكوب واحد من السمسم، والمكونات المستخدمة تكون كما يلي:

1 كوب من السمسم الأبيض.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب من مكون زيت الذرة.

طريقة التحضير

أسهل طريقة يمكنك به تحضير الطحينة الخام تكون من خلال متابعة تلك الخطوات الآتية لعمل أفضل صوص طحينة غني

يمكنك أولً وضع طاسة عميقة على نار متوسطة وسيتم فيها تحميص السمسم ثم إضافة الدقيق وتقليبهما معا 3 دقائق ثم وضعهما في دورق الخلاط.الخطوة التالية تكون بضرورة طحن المكونين ثم إضافة مكون الزيت بشكل تدريجي مع الخفق باستمرار وهو ما يسهل من الحصول على الطحينة بقوامها الكريمي الناعم.

الطحينة بالفول السوداني

مكونات الوصفة

1 كوب فول سوداني محمص.

1 كوب من السمسم المحمص.

1كوب من الزيت.

طريقة التحضير