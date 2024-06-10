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حظهم قليل أوى ودايما الدنيا جايه عليهم أصحاب ٣ أبراج فلكية ممكن تكون منهم

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رياض - احمد صلاح - في حين تتمتع بعض الأبراج بالحظ والإنجازات على كافة الأصعدة، فإن البعض الآخر يعاني في كثير من الأحيان من مشاعر سلبية وحظ سيء، مما يؤثر سلباً على حياتهم.

  • إليك 3 أبراج يقابل مواليدها بشكل متكرر الحظ السيء والتحديات والصعوبات، بحسب موقع “collective”.

برج الدلو

  • يُعرف أصحاب هذا البرج بحساسيتهم العالية وانفعالاتهم الشديدة، مما يجعلهم عرضة للمشاعر السلبية مثل الخوف وعدم الثقة بالنفس والحزن والاكتئاب.

عاطفياً

  •  تنال اليوم التقدير المنتظر من الشريك.

مهنياً

  •  ينتظرك نجاح مذهل في عملك.

ماليا

  •  فكر في طلب المساعدة من الشريك أو الصديق بدلا من القيام بذلك بمفردك.

مواليد برج العقرب

  • يتميز مواليد هذا الشهر بميلهم إلى التركيز على الجوانب السلبية في حياتهم وحياة الآخرين، مما يخلق شعوراً دائماً بالإحباط والتعاسة.

مهنياً

  • عليك أن تتجنب الدخول في صراعات وتركز على عملك.

عاطفياً

  •  عليك أن تتحدث مع الشريك عن علاقتكما خارج العمل.

مالياً

  •  تفهم الناس جيداً، فاستغله لتحسين وضعك المالي.

مواليد برج الثور

  • تطارد المشاكل والحظ السيئ مولود برج الثور، ويشعر دائمًا أن الأمور لا تسير على ما يرام.

مهنياً

  •  تتقدم اليوم بشغف نحو تحقيق أحلامك.

مالياً

  •  أنت مبدع جداً وتتوصل إلى أفكار جديدة حول كيفية إدخال المال إلى حياتك.

عاطفياً

  • عليك أن تتوقف عن إخفاء مشاعرك تحت قناع اللامبالاة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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