احصلي على بشرة مشدودة قبل العيد: وصفة كريم الزبدة الكاكاو والرمان للقضاء على التجاعيد في أقل من شهر!

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رياض - احمد صلاح - تحتاج جميع النساء إلى كريم ليلي لكي تعتني ببشرتها في هذا الوقت، نظرًا لكثرة المسؤوليات والمهام التي تقوم بها في الصباح، فاستخدام الكريم الليلي للعناية بالبشرة يعطي أفضل النتائج بفاعلية أكبر في هذه الفترة، وتلك نتيجة لتركه على البشرة فترة أطول مما يساعد على امتصاصه بشكل جيد وإعطاء النتيجة المطلوبة في وقت قياسي، أما نحن فسوف نقدم لكم طريقة إعداد أفضل كريم ليلي للبشرة في المنزل بمكونات طبيعية وآمنة على البشرة وسعرها قليل للغاية، تابعوا معنا المزيد من التفاصيل.طريقة عمل كريم طبيعي لشد تجاعيد البشرة من زبدة الكاكاو مع الرمان.

من أكثر الأشياء التي تخشى منها النساء هو ظهور بعض العلامات التي تدل على تقدم العمر مثل التجاعيد والخطوط التي تظهر على البشرة، ولذلك فهن يرغبن في استخدام كريم يساعد على إخفاء هذه العلامات ويقي البشرة من ظهورها، كما أنه يعد

كولاجين طبيعي مقاوم للتجاعيد

وتتمثل مكونات هذا الكريم من الآتي:

المكونات

ملعقتان ونصف من زبدة الكاكاو.

ملعقتان ونصف من عصير الرمان.

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير والاستخدام

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