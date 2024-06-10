انت الأن تتابع خبر استعدادات عيد الأضحي : اكتشفي الطريقة المذهلة لتخزين الشبت والبقدونس ليظلا طازجين وخضراء لأكثر من 30 يومًا! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشبت والكزبرة والبقدونس كلها خضروات خضراء ذات نكهات لها العديد من الاستخدامات في أطباق متنوعة ولها مميزاتها العديدة، تتضاف إلى جميع الوجبات لمنحها نكهة خاصة مثل صنع البطاطس المحشوة أو البطاطس المهروسة أو الكفتة أو غيرها من الأطباق المحببة لدى الكبار والصغار على حد سواء، لكن تعانى ربة المنزل من اصابه هذه الخضروات بالذبول ويتغير لونها بسبب سوء التخزين، ومع دخول شهر رمضان وكثرة الاحتياج لها فى السلطات والمشويات وغيرها تبحث ربة المنزل عن كيفية تخزين الشبت والبقدونس والكزبرة بطريقة صحيحة، حتي لا تتلف بسهولة ولا تتحول أوراقها الخضراء وتذبل سريعا، لذلك نقدم لكم

هذه الطريقة اليوم في هذا المقال.كيفية تخزين الشبت والبقدونس بطريقة صحيحة