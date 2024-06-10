انت الأن تتابع خبر استعدادات عيد الأضحي : اكتشفي الطريقة المذهلة لتخزين الشبت والبقدونس ليظلا طازجين وخضراء لأكثر من 30 يومًا! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الشبت والكزبرة والبقدونس كلها خضروات خضراء ذات نكهات لها العديد من الاستخدامات في أطباق متنوعة ولها مميزاتها العديدة، تتضاف إلى جميع الوجبات لمنحها نكهة خاصة مثل صنع البطاطس المحشوة أو البطاطس المهروسة أو الكفتة أو غيرها من الأطباق المحببة لدى الكبار والصغار على حد سواء، لكن تعانى ربة المنزل من اصابه هذه الخضروات بالذبول ويتغير لونها بسبب سوء التخزين، ومع دخول شهر رمضان وكثرة الاحتياج لها فى السلطات والمشويات وغيرها تبحث ربة المنزل عن كيفية تخزين الشبت والبقدونس والكزبرة بطريقة صحيحة، حتي لا تتلف بسهولة ولا تتحول أوراقها الخضراء وتذبل سريعا، لذلك نقدم لكم
هذه الطريقة اليوم في هذا المقال.كيفية تخزين الشبت والبقدونس بطريقة صحيحة
- نحضر كمية كافية من الشبت والبقدونس والكزبرة.
- نقوم بإزالة أي حشائش أو أشياء أخرى.
- نجمعهم في حزمة واحدة ونغسلهم جيدًا بالماء لإزالة الأوساخ والغبار.
- نضعهم في مصفاة حتى يجفوا جيدا.
- نستخدم المناديل الورقية لإزالة أي ماء فيها.
- نقوم بلفها ونضع المناديل في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق.
- ثم نضع الأكياس في الثلاجة، وتكون الأكياس معبأة بشكل صحيح.
- يمكن تخزين البقدونس عن طريق تقطيعه إلى قطع صغيرة ووضعه في مناديل وأكياس في الثلاجة.أهم فوائد الشبت والبقدونس
- اما حول فوائد البقدونس والشبت فهي علي النحو التالي:
- إنها من الأوراق الخضراء التي تحتوي على الفيتامينات وتوفر للجسم عددًا من المزايا الصحية.
- الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يعتمدون عليه لأنه يساعد في إنقاص الوزن فهو منخفض السعرات الحرارية وآمن للاستهلاك في جميع الاوقات.
- تعد صحية للجسم وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات اللازمة لإعادة تشكيل الجسم.