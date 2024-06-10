انت الأن تتابع خبر شعرك هيجننهم كلهم.. تلوين وصبغ الشعر باللون البنى اللامع وتغطية الشيب ولا هتحتاجي كوافيرات ولا صبغات ضارة تعالى اقولك ازاى...تفاصيل صادمة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تهتم العديد من السيدات بشعرهن ويرغبون في التمتع بشعر جميل ناعم ذات لون رائع مختلف يلفت نظر كل من يراه، ارتفعت أسعار صالونات تصفيف الشعر وأصبحوا يحتاجون إلى الكثير من الأموال لعمل الشعر وتغيير لونه، كما أن الصبغات الكيميائية تؤثر على الشعر تأثير سلبي وتسبب تلف الشعر، فإذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من الشيب أو كنت من الأشخاص الذين يرغبون في تغير لون الشعر باستمرار والاهتمام به فأنصحك باستخدام بعض المواد الطبيعية التي تستخدم في صبغ الشعر وتعطيك نتيجة رائعة.
صبغ الشعر باللون البني اللامع وتغطية الشيب
- هناك العديد من الوصفات الطبيعية المستخدمة في هذا الأمر، ونذكر لكم بعض هذه الوصفات من خلال التالي:
استخدام الشاي في صبغ الشعر باللون البني
- صبغ الشعر باللون البني
- وهذا الأمر فائده من فوائد الشاي العديدة، يمكنك استخدام اربع او خمس اكياس من الشاي مع كوبين من الماء وخلطهم، وبعد ذلك تقومي بوضع هذا الخليط على الشعر، كما يمكنك خلط الشاي مع أي نوع بلسم عشبي، اتركي الخليط على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة مع تغطية الشعر بالغطاء المخصص له، كما يفضل ترك الخليط على الشعر طوال الليل وغسله في صباح اليوم التالي.عصير الليمون لصبغ الشعر باللون البني
- يمكنك استخدام عصير الليمون في
- صبغ الشعر
- باللون البني، والليمون أيضا من المواد التي تتمتع بالعديد من الفوائد المختلفة، قومي بوضع عصير الليمون الطازج على شعرك واتركيه لعدد ساعات أو اتركيه طوال الليل للحصول على أفضل نتيجة، وذلك لأن عصير الليمون يعمل ببطء في صبغ الشعر، كما ننصحك بتكرار هذه الوصفة لأكثر من مرة للحصول على أفضل نتيجة لشعرك.