انت الأن تتابع خبر أبواب المفاجآت السارة وفلوس بالكوم هتفتح لأصحاب 4 أبراج فلكية أولهم الجوزاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشير توقعات الأبراج والفلك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة بالنسبة لمواليد برج معين، وستفتح لهم أبواب المفاجآت السارة على مختلف الأصعدة.

مواليد برج الحوت

يتمتع مواليد هذا البرج بحظوظ كبيرة في المجال المالي، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت أو زيادة في الراتب.

برج الحوت من 20/02 إلى 20/03

على الصعيد العاطفي والعائلي: احرص على أن تكون لبقا اليوم ولا تتسرع في تصريحاتك.

مالياً: عليك الحذر عند إنفاق الأموال.

مهنياً ومالياً: القمر في منزلك الثاني وتحتاج إلى مضاعفة تركيزك لتجنب ارتكاب الأخطاء.

برج القوس

يشهد هذا البرج طفرة كبيرة في حياتهم المهنية، مع فرص لتحقيق تقدم وترقيات كبيرة من خلال تفانيهم وجهدهم في عملهم.

برج القوس من 23/11 إلى 21/12

مهنياً ومالياً: رغم الضغوط.. عطارد في بيت العمل ويمكنك إثبات قدراتك ووضع نظام مميز. فقط انتبه لحقوقك ولا تخاطر.

مالياً: تواجه اليوم ضغوطاً مالية شديدة.

عاطفياً: رغم الحيرة... القمر في بيت الحب يعدك اليوم بمشاعر جميلة. استغل الوقت لقضاء لحظات حلوة مع من تحب، فهو الوقت المناسب للوقوع في الحب. .

برج الجوزاء

سيكون لدى مواليده المزيد من الفرص، حيث سيتمكنون من السفر إلى الخارج لمتابعة خططهم واتخاذ القرارات المهمة فيما يتعلق بعلاقتهم مع شريك حياتهم.

برج الجوزاء من 22/05 إلى 21/06

مهنياً وعائلياً: القمر في بيت المشاريع، وهذا يساعدك على أن تثبت لمن حولك قدرتك على العطاء.

مالياً: تحسنت أحوالك المالية، فحاول تعويض ما فاتك.

عاطفياً واجتماعياً: تقابل اليوم أشخاصاً يؤمنون بك، أقارب وأصدقاء يدعمونك في جهودك ويدفعونك للمضي قدماً. مهنياً: من المحتمل أن تقضي وقتك اليوم في العمل.

مواليد برج الحمل

ينتظر مولود برج الحمل فترة مليئة بالنجاح والازدهار، مما يساعده على تحسين واستقرار وضعه المالي بشكل كبير.

الحمل من 21/03 إلى 20/04