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أبواب المفاجآت السارة وفلوس بالكوم هتفتح لأصحاب 4 أبراج فلكية أولهم الجوزاء

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رياض - احمد صلاح - تشير توقعات الأبراج والفلك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة بالنسبة لمواليد برج معين، وستفتح لهم أبواب المفاجآت السارة على مختلف الأصعدة.

مواليد برج الحوت

  • يتمتع مواليد هذا البرج بحظوظ كبيرة في المجال المالي، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت أو زيادة في الراتب.

برج الحوت من 20/02 إلى 20/03

  • على الصعيد العاطفي والعائلي: احرص على أن تكون لبقا اليوم ولا تتسرع في تصريحاتك.

مالياً: عليك الحذر عند إنفاق الأموال.

  • مهنياً ومالياً: القمر في منزلك الثاني وتحتاج إلى مضاعفة تركيزك لتجنب ارتكاب الأخطاء.

برج القوس

  • يشهد هذا البرج طفرة كبيرة في حياتهم المهنية، مع فرص لتحقيق تقدم وترقيات كبيرة من خلال تفانيهم وجهدهم في عملهم.

برج القوس من 23/11 إلى 21/12

  • مهنياً ومالياً: رغم الضغوط.. عطارد في بيت العمل ويمكنك إثبات قدراتك ووضع نظام مميز. فقط انتبه لحقوقك ولا تخاطر.

مالياً: تواجه اليوم ضغوطاً مالية شديدة.

  • عاطفياً: رغم الحيرة... القمر في بيت الحب يعدك اليوم بمشاعر جميلة. استغل الوقت لقضاء لحظات حلوة مع من تحب، فهو الوقت المناسب للوقوع في الحب. .

برج الجوزاء

  • سيكون لدى مواليده المزيد من الفرص، حيث سيتمكنون من السفر إلى الخارج لمتابعة خططهم واتخاذ القرارات المهمة فيما يتعلق بعلاقتهم مع شريك حياتهم.

برج الجوزاء من 22/05 إلى 21/06

  • مهنياً وعائلياً: القمر في بيت المشاريع، وهذا يساعدك على أن تثبت لمن حولك قدرتك على العطاء.
  • مالياً: تحسنت أحوالك المالية، فحاول تعويض ما فاتك.
  • عاطفياً واجتماعياً: تقابل اليوم أشخاصاً يؤمنون بك، أقارب وأصدقاء يدعمونك في جهودك ويدفعونك للمضي قدماً. مهنياً: من المحتمل أن تقضي وقتك اليوم في العمل.

مواليد برج الحمل

  • ينتظر مولود برج الحمل فترة مليئة بالنجاح والازدهار، مما يساعده على تحسين واستقرار وضعه المالي بشكل كبير.

الحمل من 21/03 إلى 20/04

  • عاطفياً: تلاحظ اليوم أنك تمتلك روح المبادرة مما يجعلك قوة دافعة ومحركاً للأحداث في حياتك الخاصة.
  • مالياً: وضعك المالي يتحسن وتستعيد أموالك.ومن المحتمل أنك ستقضي وقتك اليوم في العمل.
  • مهنياً واجتماعياً: القمر في برجك يجعلك تضع بصمتك الشخصية على كل ما تلمسه، لكنك بحاجة إلى تنظيم جهودك.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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