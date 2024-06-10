انت الأن تتابع خبر أبواب المفاجآت السارة وفلوس بالكوم هتفتح لأصحاب 4 أبراج فلكية أولهم الجوزاء والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشير توقعات الأبراج والفلك إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة بالنسبة لمواليد برج معين، وستفتح لهم أبواب المفاجآت السارة على مختلف الأصعدة.
مواليد برج الحوت
- يتمتع مواليد هذا البرج بحظوظ كبيرة في المجال المالي، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت أو زيادة في الراتب.
برج الحوت من 20/02 إلى 20/03
- على الصعيد العاطفي والعائلي: احرص على أن تكون لبقا اليوم ولا تتسرع في تصريحاتك.
مالياً: عليك الحذر عند إنفاق الأموال.
- مهنياً ومالياً: القمر في منزلك الثاني وتحتاج إلى مضاعفة تركيزك لتجنب ارتكاب الأخطاء.
برج القوس
- يشهد هذا البرج طفرة كبيرة في حياتهم المهنية، مع فرص لتحقيق تقدم وترقيات كبيرة من خلال تفانيهم وجهدهم في عملهم.
برج القوس من 23/11 إلى 21/12
- مهنياً ومالياً: رغم الضغوط.. عطارد في بيت العمل ويمكنك إثبات قدراتك ووضع نظام مميز. فقط انتبه لحقوقك ولا تخاطر.
مالياً: تواجه اليوم ضغوطاً مالية شديدة.
- عاطفياً: رغم الحيرة... القمر في بيت الحب يعدك اليوم بمشاعر جميلة. استغل الوقت لقضاء لحظات حلوة مع من تحب، فهو الوقت المناسب للوقوع في الحب. .
برج الجوزاء
- سيكون لدى مواليده المزيد من الفرص، حيث سيتمكنون من السفر إلى الخارج لمتابعة خططهم واتخاذ القرارات المهمة فيما يتعلق بعلاقتهم مع شريك حياتهم.
برج الجوزاء من 22/05 إلى 21/06
- مهنياً وعائلياً: القمر في بيت المشاريع، وهذا يساعدك على أن تثبت لمن حولك قدرتك على العطاء.
- مالياً: تحسنت أحوالك المالية، فحاول تعويض ما فاتك.
- عاطفياً واجتماعياً: تقابل اليوم أشخاصاً يؤمنون بك، أقارب وأصدقاء يدعمونك في جهودك ويدفعونك للمضي قدماً. مهنياً: من المحتمل أن تقضي وقتك اليوم في العمل.
مواليد برج الحمل
- ينتظر مولود برج الحمل فترة مليئة بالنجاح والازدهار، مما يساعده على تحسين واستقرار وضعه المالي بشكل كبير.
الحمل من 21/03 إلى 20/04
- عاطفياً: تلاحظ اليوم أنك تمتلك روح المبادرة مما يجعلك قوة دافعة ومحركاً للأحداث في حياتك الخاصة.
- مالياً: وضعك المالي يتحسن وتستعيد أموالك.ومن المحتمل أنك ستقضي وقتك اليوم في العمل.
- مهنياً واجتماعياً: القمر في برجك يجعلك تضع بصمتك الشخصية على كل ما تلمسه، لكنك بحاجة إلى تنظيم جهودك.