انت الأن تتابع خبر اكتشاف رباني يغير المعادلة: نبات عشبي مُهمل يُحفز الذاكرة، يغذي الدماغ، يحارب الشيخوخة، يُسرّع نمو الشعر ويمدّ في العمر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البقدونس أحد أهم الخضراوات الورقية المهمة والصحية يستخدمها الكثيرون كعشبة مهمة توضع على الكثير من الطعام نيئة أو جافة أو حتى بالإضافة للطعام المطبوخ بأشكاله المختلفة.

البقدونس له الكثير من الفوائد الصحية لأنه يحتوي على كم هائل من الفيتامينات والعناصر، كذلك يحتوي على المياه التي تساعد على ترطيب الجسم وتعزيز صحته العامة، كذلك فهو يواجه الشيخوخة والتجاعيد وزحف الهرم والكبر على الجلد والصحة العامة.

والبقدونس يعتبر مصدرًا مهمًا ورئيسيًا للكالسيوم الذي يعزز من صحة العظام والأعصاب فهو يحتوي على ما يزيد على 80 ملغ من الكالسيوم في الكوب أو الحفنة الواحدة، وهو كم هائل يساعد على تعزيز بناء الجسم وعظامه ويقوي مفاصله ويقوي الصحة العامة كما أنه يعزز من صحة القلب ويحافظ على قوة العظام صلبة.ويلعب البقدونس دورا رئيسيا في مقاومة أمراض الشيخوخة حيث أنه يعمل على تنشيط الذاكرة يحد من النسيان المتكرر والإصابة بالزهايمر يعمل على تحسين النظر وتنشيط وتقوية خلايا المخ والاعصاب.

هنالك ضرورة في إدخال البقدونس بالنظام الغذائي للإنسان سواء كان نيئًا أو جافًا كعشبة صحية تضاف إلى الطعام بأنواعه المختلفة.أما أوراق البقدنس فتعتبر أحد أهم أنواع الأوراق التي تعزز من صحة الجسم لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة الصحية التي تقلل من حدة شيخوخة الجسم والضعف العام الذي يصيب الجسم تدريجيا كلما كبرنا في العمر، فضلاً عن أنه يزيد من فرص تقليل حدة التورم والالتهاب ويعزز من مناعة الجسم بشكل عام.