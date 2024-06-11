انت الأن تتابع خبر فطيرة للفطار والسحور .. حضريها فوراً.بدون حليب وبدون عجن او تخمير حضريهم بأخر دقائق وبحشوة ذات مذاق ولا أروع..؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كما عودتكم دائما الجديد اليوم سنحضر فطائر بدون حليب بدون عجن او دلك وبدون اختمار حضريهم في أخر لحضة وبحشوة خطيرة.

المقادير:

لعجين

2 بيضات

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة زيت

شوية إبزار الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة بودرة التوم

ملح

4 كؤوس دقيق أبيض

5 كؤوس ماء

الحشوة:

كفتة الدجاج

فلفل أحمر أخضر أصفر

بصل

زيتون أخضر

3 فرماجات

معدنوس

فرماج أحمر

التوابل:

التوابل:

سكنجبير + فلفل أحمر + كركم + إبزار + ملح + فلفل حار + زيت زيتون

الطريقة:

الحشوة :

في مقلاة نضع بصلتين مقطعة قطع صغيرة مع قليل من الزيت وقليل من الملح ونتركها تتقلى تم نظيف فلفل ألوان أصفر أخضر أحمر مقطعة قطع صغيرة ونظيف صدر الدجاج مفروم ونترك الكل يتقلى تم نظيف القليل من الزنجبيل.

قليل من الفلفل أسود ملعقة صغيرة فلفل أحمر ملعقة صغيرة كركم قليل من الملح قليل من الفلفل الحار إختياري قليل من زيت الزيتون تم نظيف زيتون أخضر تلات حبات فرماج نحرك الكل جيدا ونزيله من فوق النار ونظيف إليه فرماج أحمر ونترك الحشوة تبرد.

العجين :