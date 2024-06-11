انت الأن تتابع خبر اكتشاف مفاجئ لتوديع السكري: بذور متاحة في كل مطبخ تخفيض مستويات السكر بالدم وتذيب الدهون العنيدة في منطقة البطن! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بذور الكتان أو ( Linseed) بالإنجليزية، هي بذور ذات لون بني ناعمة ولامعة، يمتد موطنها الأصلي من شرق البحر المتوسط إلى الهند وهي صالحة للأكل، إذ تستخدم كأحد الأغذية الصحية، وتعتبر من مصدراً هاماً لأحماض أوميغا 3 والألياف الغذائية.

تقليل مستويات السكر في الدم.

في دراسة استمرت 8 أسابيع على 57 شخصًا مصابًا بمرض السكر من النوع الثاني ، فإن أولئك الذين تناولوا 200 جرام من زبادي خفيف الدسم على 30 جرام من بذور الكتان يوميًا شهدوا انخفاضًا كبيرًا في نسبة HbA1c.

ويمكن تناول بذور الكتان بعد طحنها على شكل مسحوق، حيث يتم تناول 10-20 جرامًا من مسحوق بذور الكتان يوميًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ولكن من الجيد استشارة الطبيب لتأكيد الكمية التي تناسب المريض.

فوائد بذور الكتان لانقاص الوزن