انت الأن تتابع خبر جاى يجرى ٤ ابراج النحس والفقر وراكم الفترة المقبلة خلوا بالكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبير الأبراج محمد صبحي، ما هي الأبراج التي تعاني من سوء الحظ والفقر منذ آخر أيام شهر مايو وحتى أول أيام يونيو وننشر ايضا المتوقع أن يحدث معهم خلال الشهر وهو كالاتى :.

مواليد برج العذراء

قد يواجه مواليد برج العذراء فترة من الانتكاسات المهنية والمالية والتوتر في علاقاتهم العاطفية ولذلك يجب عليهم التحلي بالصبر والبحث عن حلول فعالة.

اعتباراً من 12 فى الشهر، يتعارض عطارد والزهرة مع بعضهما البعض، مما سيشعرك بتوتر معين وملفات معقدة وصراعات مالية وسوء تفاهم في العمل.

على مستوى العاطفة، الأمر أفضل، لكن عليك على الأقل أن تعرف ما تريد.

في هذه الأثناء، ابقَ هادئًا. وبعد اليوم الـ 20 من الشهر ستلاحظ أن مصاريفك الشخصية تزيد حتى تجاوزت دخلك الشهري.

وستحين موعد استحقاق بعض الفواتير المتراكمة، لذا ننصحك بإعادة ضبط ميزانيتك وتجنب شراء العناصر التي لا تحتاجها حاليًا.

مواليد برج السرطان

سيواجه مواليد برج السرطان انتكاسات وتحديات على كافة الأصعدة خلال الفترة المقبلة وحتى بداية شهر يونيو المقبل، الأمر الذي سيتطلب الحكمة والصبر.

المريخ، برجك الودود، سيفعل لك المستحيل في علاقات عاطفية قوية

استمتع بالفرح والاستقرار مع عائلتك وأصدقائك.

اعتبارًا من 18 فى الشهر ومع اقتراب فصل الصيف، ستبتكر أفكارًا جديدة لقضاء العطلات مستوحاة من كوكب الزهرة.

التأثير الإيجابي للشمس يجعلك تستفيد من هذه الفترة بعدة طرق أهمها الحالة النفسية والجسدية والصحية، ويستمر الوضع في التطور لصالحك ولو بشكل تدريجي.

مواليد برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء غير محظوظين، من آخر أيام شهر مايو وحتى بداية شهر يونيو، لأنهم يعانون من التوتر والقلق، مما يدفعهم للوقوع في تعثرات على كافة المستويات، لذا عليهم التعامل مع الأمور بهدوء من أجل حل المشكلة بأقل قدر ممكن من الضرر.

لم يعد المريخ يزعجك وتتحسن العلاقات مع بداية جديدة في عملك.

احرص أيضًا على عدم قيادة سيارتك بسرعات جنونية على الطرق.

على الصعيد الشخصي، توفر لك الشمس وعطارد والزهرة أجواء جميلة من الحب والوئام والمصالحة.

أما على صعيد الدراسة والعمل فالجو جميل اعتباراً من 13 فى الشهر.

احذر من الالتهابات البكتيرية في نهاية فصل الربيع، خاصة عند زيارة مريض قريب.

مواليد برج الحمل