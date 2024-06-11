انت الأن تتابع خبر سر مطبخي جبار: اكتشف العشبة التي تطهر القولون وتزيل البراز العالق! تجربة فعالة تظهر نتائجها مباشرة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تنظيف القولون بالأعشاب احدى طرق الطب البديل، ويعتمد على مكونات طبيعية ومهدئة لاضطراب القولون العصبي والتقرحي طاردة للغازات ملين للأمعاء علاج جذري وفعال.

يعد القولون أحد الأعضاء الضرورية في الجهاز الهضمي

وفي حال تعرضه لأي مشكلة صحية، تحدث بعض الأعراض المزعجة مثل الإمساك والانتفاخ والغازات وألم البطن، لذا يجب الحرص على تنظيفه بشكل دوري من السموم.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأعشاب التي تساعد على تنظيف القولون وفقًا لما ذكره موقع "Health line".

1- شاي الزنجبيل

أثبتت الدراسات أن الزنجبيل يساعد على تحسين صحة الهضم وتسريع عملية التمثيل الغذائي (الأيض)، لذلك يفضل تناول كوب من مغلي الزنجبيل الدافئ صباح كل يوم، للحصول على أفضل النتائج والتخلص من الانتفاخ.

2- النعناع

يحتوي النعناع على زيت المنثول، ويتميز بخصائصه المضادة للتشنج، ما يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وتنظيف القولون خاصة إذا تم تناوله بعد الوجبات.

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3- الكركم

يتميز الكركم باحتوائه على مادة الكركمين التي تعمل على تخفيف الأعراض المزعجة التي تصيب مرضى القولون، وذلك عن طريق زيادة المادة الصفراء الموجودة به، كما يعمل على تسهيل حركة الأمعاء وتقليل الألم وسهولة الهضم.

4- البابونج

يأتي البابونج ضمن قائمة أبرز الأعشاب التي تساعد على طرد الغازات وتهدئة المعدة، وبالتالي تحسين عملية الهضم وتنظيف القولون بشكل فعال والتخلص من الشعور بعدم الراحة والانتفاخ.

5- القرنفل

أكدت الدراسات أن القرنفل يعتبر أحد أشهر الطرق الشعبية المتعارف عليها لتنظيف القولون، حيث يساهم تناول كوب من مغلي القرنفل أو إضافة زيت القرنفل إلى بعض الأطعمة والمشروبات في تقليل فرص المعاناة من الأعراض المزعجة الناتجة عن القولون مثل الألم والشعور بالغثيان والامتلاء.

6- الكمون