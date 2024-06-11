انت الأن تتابع خبر الشباب في عشبة: تحفيز الذاكرة بفاعلية مذهلة مع هذا النبات المنزلي الشائع في البيوت العربية! اكتشف فوائده الخارقة الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد واحدة من أقدم النباتات الحية والنباتات المعمرة ذات الأصول الصينية، لكنها مع الوقت أصبحت تُزرَع في بلاد مختلفة من ضمنها اليابان.

وتسمى "الجنكة"