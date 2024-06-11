انت الأن تتابع خبر تحول سحري في 3 أيام: الفازلين وزيت الزيتون قبل النوم يمنحك جمال ملكة إذا اتبعتِ هذه الطريقة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صفاء الوجه وجماله يكون دليل على الصحة ولذلك تقوم السيدات بالمحافظة على نضارة وإشراقة بشرتها من خلال شراء مستحضرات تجميل للعناية بها، ولكن مع التعرض المستمر لأشعة الشمس تصبح البشرة داكنة وفي هذه الحالة نحتاج إلى تبييض وتوحيد لون الوجه.

ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة جبارة ستجعلك ملكة جمال فتابعونا. وصفة زيت الزيتون والفازلين لتبييض وتصفية البشرة

هذه الوصفة تقوم بتبييض البشرة 3 درجات

فوري ومع الاستخدام تزيل التجاعيد وتجعل البشرة صافية وأصغر سنا ويمكنك تحضيرها بهذه الطريقة التالية: المكونات. بشر نصف ليمونة. 2 ملعقة زيت زيتون. ربع ملعقة صغيرة فازلين طبي. ملعقة كبيرة نشا. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر بولة صغيرة ونضع بداخلها بشر الليمون مع زيت الزيتون ونقلب ثم يضاف الفازلين والنشا. عندما نحصل على قوام كريمي نحفظ الخليط في عبوة جافة وقبل الذهاب للنوم ندهن منه على الوجه. ويمكنك وضعه على اليدين والقدمين وجميع الأماكن المراد تفتيحها مع التدليك لعدة دقائق حتى يتشربه الجلد. ويترك حتى الصباح بدون شطفه تكرر هذه الوصفة 3 أيام متواصلة وسوف تلاحظي جمال ونضارة بشرتك. وصفة العسل والنشا مع الليمون من الوصفات الفعالة والتي تساعد على تفتيح البشرة وتوحيد لونها في وقت قصير ويمكنك تحضيرها بهذه الطريقة التالية:

المكونات: