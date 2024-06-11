انت الأن تتابع خبر لو حبيت واحد منهم اعترفله انت ٤ ابراج صعبين فى التعبير عن حبهم ومشاعرهم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يميل بعض الأشخاص بشكل عام إلى إخفاء مشاعرهم وعدم التعبير عنها بشكل واضح، وبحسب ما قال خبير الفلك صلاح أكرم: “هناك 4 أبراج تميل إلى إخفاء مشاعرها وعدم التعبير عنها بسهولة.
برج العقرب
- يتميز برج العقرب بشخصيته الغامضة والسرية الشديدة.
- وقد يكون من الصعب على الآخرين فهم مشاعره ومعرفة ما يفكر فيه.
- وقد يرغب أيضًا في حماية مشاعره من الآخرين خوفًا من التعرض للأذى.
- عاطفياً: كن هادئاً في طريقة تعاملك مع الشريك.
- مهنياً: عليك أن تأخذ قسطاً من الراحة لتعود إلى نشاطك.
- مالياً: تصلك رسالة أو اتصال مهم بخصوص وضعك المالي.
برج العذراء
- يُعرف برج العذراء باهتمامهم بالتفاصيل والإفراط في تحليل الأشياء.
- وقد يفكرون كثيراً قبل التعبير عن مشاعرهم، خوفاً من الوقوع في الخطأ.
- وقد ينتقدون أنفسهم والآخرين أيضًا، مما يجعلهم مترددين في التعبير عن مشاعرهم بطريقة إيجابية.
- مهنياً: يتيح لك اليوم فرصة التفكير في حياتك.
- مالياً: تشعر أنك أكثر تركيزاً من المعتاد.
- عاطفياً: شريكك معك اليوم في أزمتك الصعبة.
مواليد الجدي
- يتميز مواليد الجدي بشخصيتهم العملية ويركزون على تحقيق أهدافهم.
- وقد يخجلون أيضًا من التعبير عن مشاعرهم خوفًا من الرفض أو الاستغلال.
- وقد يهملون في بعض الأحيان مشاعرهم ويركزون على مسؤولياتهم وواجباتهم.
- عاطفياً: تتلقى أخباراً مفاجئة وغير متوقعة من الشريك.
- مهنياً: يومك حافل جداً ومزدحم بعملك.
- ماليا: تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على إيجاد مصدر ثان للدخل.
برج الدلو
- يتميز برج الدلو باستقلاليته وحبه للحرية.
- وقد يكون أيضًا موضوعيًا في أفكاره ومشاعره، مما يجعل من الصعب عليه التعبير عن مشاعره العاطفية.
- قد يفضل الاحتفاظ بمشاعره لنفسه وعدم مشاركتها مع الآخرين.
- مهنياً: تأكد من معلوماتك قبل أن تفصح عنها لزملائك.
- مالياً: اليوم يوم مناسب لاستغلال علاقاتك لتحسين وضعك المالي.
- عاطفياً: تشعر برغبة قوية في لقاء من تحب.