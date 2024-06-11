منوعات عامة

لو حبيت واحد منهم اعترفله انت ٤ ابراج صعبين فى التعبير عن حبهم ومشاعرهم

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر لو حبيت واحد منهم اعترفله انت ٤ ابراج صعبين فى التعبير عن حبهم ومشاعرهم والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يميل بعض الأشخاص بشكل عام إلى إخفاء مشاعرهم وعدم التعبير عنها بشكل واضح، وبحسب ما قال خبير الفلك صلاح أكرم: “هناك 4 أبراج تميل إلى إخفاء مشاعرها وعدم التعبير عنها بسهولة.

برج العقرب

  • يتميز برج العقرب بشخصيته الغامضة والسرية الشديدة. 
  • وقد يكون من الصعب على الآخرين فهم مشاعره ومعرفة ما يفكر فيه. 
  • وقد يرغب أيضًا في حماية مشاعره من الآخرين خوفًا من التعرض للأذى.
  • عاطفياً: كن هادئاً في طريقة تعاملك مع الشريك.
  • مهنياً: عليك أن تأخذ قسطاً من الراحة لتعود إلى نشاطك.
  • مالياً: تصلك رسالة أو اتصال مهم بخصوص وضعك المالي.

برج العذراء

  • يُعرف برج العذراء باهتمامهم بالتفاصيل والإفراط في تحليل الأشياء.
  •  وقد يفكرون كثيراً قبل التعبير عن مشاعرهم، خوفاً من الوقوع في الخطأ.
  •  وقد ينتقدون أنفسهم والآخرين أيضًا، مما يجعلهم مترددين في التعبير عن مشاعرهم بطريقة إيجابية.
  • مهنياً: يتيح لك اليوم فرصة التفكير في حياتك.
  • مالياً: تشعر أنك أكثر تركيزاً من المعتاد.
  • عاطفياً: شريكك معك اليوم في أزمتك الصعبة.

مواليد الجدي

  • يتميز مواليد الجدي بشخصيتهم العملية ويركزون على تحقيق أهدافهم. 
  •  وقد يخجلون أيضًا من التعبير عن مشاعرهم خوفًا من الرفض أو الاستغلال.
  • وقد يهملون في بعض الأحيان مشاعرهم ويركزون على مسؤولياتهم وواجباتهم.
  • عاطفياً: تتلقى أخباراً مفاجئة وغير متوقعة من الشريك.
  • مهنياً: يومك حافل جداً ومزدحم بعملك.
  • ماليا: تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على إيجاد مصدر ثان للدخل.

برج الدلو

  • يتميز برج الدلو باستقلاليته وحبه للحرية. 
  • وقد يكون أيضًا موضوعيًا في أفكاره ومشاعره، مما يجعل من الصعب عليه التعبير عن مشاعره العاطفية.
  • قد يفضل الاحتفاظ بمشاعره لنفسه وعدم مشاركتها مع الآخرين.
  • مهنياً: تأكد من معلوماتك قبل أن تفصح عنها لزملائك.
  • مالياً: اليوم يوم مناسب لاستغلال علاقاتك لتحسين وضعك المالي.
  • عاطفياً: تشعر برغبة قوية في لقاء من تحب.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا