انت الأن تتابع خبر لو حبيت واحد منهم اعترفله انت ٤ ابراج صعبين فى التعبير عن حبهم ومشاعرهم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يميل بعض الأشخاص بشكل عام إلى إخفاء مشاعرهم وعدم التعبير عنها بشكل واضح، وبحسب ما قال خبير الفلك صلاح أكرم: “هناك 4 أبراج تميل إلى إخفاء مشاعرها وعدم التعبير عنها بسهولة.

برج العقرب

يتميز برج العقرب بشخصيته الغامضة والسرية الشديدة.

وقد يكون من الصعب على الآخرين فهم مشاعره ومعرفة ما يفكر فيه.

وقد يرغب أيضًا في حماية مشاعره من الآخرين خوفًا من التعرض للأذى.

عاطفياً: كن هادئاً في طريقة تعاملك مع الشريك.

مهنياً: عليك أن تأخذ قسطاً من الراحة لتعود إلى نشاطك.

مالياً: تصلك رسالة أو اتصال مهم بخصوص وضعك المالي.

برج العذراء

يُعرف برج العذراء باهتمامهم بالتفاصيل والإفراط في تحليل الأشياء.

وقد يفكرون كثيراً قبل التعبير عن مشاعرهم، خوفاً من الوقوع في الخطأ.

وقد ينتقدون أنفسهم والآخرين أيضًا، مما يجعلهم مترددين في التعبير عن مشاعرهم بطريقة إيجابية.

مهنياً: يتيح لك اليوم فرصة التفكير في حياتك.

مالياً: تشعر أنك أكثر تركيزاً من المعتاد.

عاطفياً: شريكك معك اليوم في أزمتك الصعبة.

مواليد الجدي

يتميز مواليد الجدي بشخصيتهم العملية ويركزون على تحقيق أهدافهم.

وقد يخجلون أيضًا من التعبير عن مشاعرهم خوفًا من الرفض أو الاستغلال.

وقد يهملون في بعض الأحيان مشاعرهم ويركزون على مسؤولياتهم وواجباتهم.

عاطفياً: تتلقى أخباراً مفاجئة وغير متوقعة من الشريك.

مهنياً: يومك حافل جداً ومزدحم بعملك.

ماليا: تشعر بالإحباط لعدم قدرتك على إيجاد مصدر ثان للدخل.

برج الدلو