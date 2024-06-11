انت الأن تتابع خبر 5 أبراج خد بالك منهم مش هتعرف تضحك عليها نهائي بتكشفك من اللحظة الأولى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتمتع بعض الأشخاص بقدرة فطرية على كشف الكذب والتعرف على المخادعين، ويكشف خبير الفلك صلاح أكرم أن بعض

قد تمتلك هذه القدرة أكثر من غيرها.

مواليد برج العذراء

يتميز مواليد برج العذراء بالدقة والاهتمام بالتفاصيل يمكنهم ملاحظة التناقضات في سلوك الشخص وتعبيراته واكتشاف ما إذا كان صادقًا أم لا. إنهم يحبون النظام والمنطق مما يجعلهم متشككين في أي معلومات أو حدث لا معنى له مع منطقهم.

على الخطة المهنية تجد اليوم أن اعتماد منهجية جديدة أو تغيير في النهج وأسلوب العمل يمكن أن يساعدك على أن تصبح أكثر نجاحًا وتحقق أهدافك.

مواليد السرطان

يتميز برج السرطان بحساسيته ووعيه بمشاعر الآخرين. ويمكنه بسهولة اكتشاف التغيرات في مزاج الشخص وسلوكه ومعرفة ما إذا كان صادقًا أم لا كما أنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة مما يساعده على كشف الأكاذيب بسهولة.

مواليد برج الجدييتميز مواليد الجدي بالذكاء والقدرة على التحليل المنطقي يمكنهم تقييم كلمات الشخص وأفعاله بشكل موضوعي ومعرفة ما إذا كانت متوافقة مع بعضها البعض إنهم يفضلون الأدلة والإثباتات على الكلمات مما يجعلهم أقل عرضة للخداع.

على الصعيد المهني، قد تكون مشتتاً اليوم حتى لو كنت مشغولاً بالعمل. قد تنغمس في أنشطة غير منتجة، وهذا لن يساعدك على الاسترخاء لأن القلق من عدم إكمال مهامك سيشغل عقلك دائمًا.

مواليد العقرب