٥ اصعب من بعض ليلى عبد اللطيف تصدم العالم أجمع بعد أعلنها عن المتوقع حدوثه

انت الأن تتابع خبر 5 اصعب من بعض ليلى عبد اللطيف تصدم العالم أجمع بعد أعلنها عن المتوقع حدوثهوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سبق أن قالت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها للفترة المقبلة لمستقبل النفط والذهب: “إنهم مسيطرون على الوضع، حتى في فترة انخفاض الأسعار سيرتفعون بجنون، أقول حولوا أموالكم الذهب ارتفاع النفط والذهب سيتحول إلى ثروة كبيرة أنصح دائما بشراء الذهب.

ولم يكد العالم يلتقط أنفاسه بعد سلسلة الكوارث والصراعات المستمرة في مختلف أنحاء العالم، حرب مشتعلة في أرض العزه وصراع مستمر بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا، حتى وكانت تنبؤات أخرى تلوح في الأفق، وعلى رأسها ليلى عبد اللطيف، التي تعتبر الأسوأ. فماذا قالت؟

الأحداث المؤسفة التي تشهدها العديد من الدول حول العالم

هناك بعض الأحداث المؤسفة التي تشهدها العديد من الدول حول العالم بسبب التغيرات المناخية وتقلبات الطقس أو بسبب نشوب الصراعات بين بعض الدول، وهي:

مواجهة عسكرية متوقعة بين الصين وتايوان.

استمرار الصراع الروسي الأوكراني التي يعاني منها العالم أجمع.

حركة ونشاط الزلازل ستعود وتتفاعل خلال الفترة القادمة وقد تضرب أكثر من دولة.

تغطي الثلوج والأمطار بعض الدول العربية، و تترافق مع موجة برد شديدة في ذروة فصل الصيف.

منذ مطلع عام 2024، يكثر اسم ليلى عبد اللطيف، خبيرة الفلك، على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر في أعلى محرك البحث جوجل، بسبب حلقة نارية قدمتها فى "قناة الجديد"، قبل أيام قليلة من بداية عام 2024. أغلب تنبؤات "ليلى" خلال أول 5 أشهر من العام تحققت، ومع كل توقع جديد يتحقق، تنشأ حالة من الجدل "ينشأ من حولها، ويكون رد الجميع: "كيف تصدق تنبؤاتها؟

وبالإضافة إلى ما حدث من أمراض وكوارث وحروب ووفيات، هناك تنبؤات أخرى لخبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف، والتي يتمنى الجميع ألا تتحقق، وهذه التوقعات هي:

موجة تسونامي عنيفة تضرب بعض سواحل الدول العربية، محدثة أضرارًا وخسائر جسيمة، فضلاً عن عاصفة شديدة في الدول الأوروبية، موضحة:

"الكثير من الأحداث غير السارة ستحدث قبل عيد الأضحى 2024، بعضها في الدول العربية. وستضرب العاصفة سماء أوروبا، وستكون المأساة كبيرة بسبب الكوارث المحتدمة بداخلها. وقالت بسخرية: «بعض الدول الأوروبية أعرف أنهم سيطلقون علي اسم البومة».

جنازة رئيس تتحول إلى مسرح جريمة كبرى، موضحا "جنازة رئيس تتحول إلى كارثة سنراها على شاشة التلفزيون".

الحرب تطرق أبواب الإكوادور، مؤكداً: “سنواجه تطورات أمنية وحالة من الفوضى العارمة ستسيطر على الناس في الشوارع”.

أفريقيا تواجه أزمة كبيرة وخطيرة