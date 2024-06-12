انت الأن تتابع خبر الوسيلة الفعالة لمحاربة فقر الدم: فاكهة زهيدة الثمن وغالبًا مهملة، تنمو في مصر، تحفظ مستويات السكر بالدم، تحمي الكبد والكلى، وتقوي وظائف الدماغ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مصر من أوائل دول العالم في إنتاج الفراولة حيث تتربع على عرش المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الإنتاج ويتم زراعتها بكثافة في محافظتي القليوبية والبحيرة والشرقية.وتعتي=بر مصر الأولى على العالم فى تصدير الفراولة المجمدة ونصدر سنويا ما يقرب من 215 ألف طن فراولة مجمدة.

فوائد الفراولة عديدة

فبالإضافة لفوائده الصحية له العديد من الفوائد والمزايا الجمالية للبشرة والشعر والتي تهم كل أنثى، كما أن فوائد تناول الفراولة لا تتوقف عند البالغين فقط إذ يمكن أن تستفيد منها المرأة الحامل والمرضعة وأيضاً الأطفال وكبار السن‎.

وكشفت دراسة صادرة عن مؤشر Global Burden of Disease، عن فوائد عديدة تناول الفراولة على صحة القلب.

ووفق الدراسة،

فإن تناول كوب صغير من الفراولة يوميا، يمكن أن يحسّن من صحة القلب.

وقال البروفيسور في معهد ليلينوي للتكنولوجيا، بريت بيرتون فريمان، في بيان: "أظهرت الدراسة أن اتباع نظام غذائي لا يتضمن تناول الفاكهة، من بين عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري".

وأضاف فريمان:

"من الضروري أن تتضمن الأنظمة الغذائية كميات كافية من الفاكهة، ومراعاة التنوع فيها"، وفقما نقلت شبكة "يو بي آي" للأنباء.

وتابع قائلا: "تناول كوب من الفراولة يوميا قد يظهر آثارا مفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية".

تشير الدراسة إلى أن فوائد تناول الفراولة تشمل، تخفيض الكوليسترول السيء، وزيادة قوة الأوعية الدموية ومرونتها، وخفض السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى تقليل الالتهابات.

قالت الأستاذة المساعدة في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، الدكتورة أربيتا باسو، إن دراسة أجريت على 33 بالغا، يعانون من السمنة، أظهرت أن تناول كوبين ونصف من الفراولة يوميا، أدى إلى تحسن كبير في مقاومة الأنسولين.

أوضحت باسو أن "دراستنا تدعم الفرضية القائلة بأن استهلاك الفراولة يمكن أن يحسن مخاطر استقلاب القلب".

أكدت باسو أنه من المهم اعتماد الفراولة كـ"دواء" للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين.

دراسات أخرى كانت قد وجدت أدلة على أن الفراولة قد تساعد في الحماية من بعض أنواع السرطان، ويمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

فوائد أخرى للفراولة

الفراولة معززة للمناعة

الفراولة تعتبر مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يساعد طفلك في بناء مناعته، والوقاية من الإصابة بأمراض العيون.

الفراولة ضرورية لصحة العظام

يعتبر الكالسيوم من الأمور الضرورية التي عليك توفيرها لطفلك، فهو يساعد في نمو العظام وتحسين عمل القلب والعضلات والأعصاب عند الطفل، من ضمن فوائد الفراولة للأطفال أنه مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.

الفراولة مفيدة جداً للهضم

يمكن أن يحسن الفوسفور الموجود في الفراولة عملية الهضم عند طفلك، ويساعد في إصلاح الخلايا، وكسر البروتين المسؤول عن تنظيم التفاعلات الكيميائية التي تحدث في جسم طفلك.

الفراولة تحمي الكبد

تعد الفراولة من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي وتمنع تلف الكبد.

الفراولة تعزز صحة الدماغ

تعتبر الفراولة من الفاكهة الغنية بحمض الفوليك، الضروري لنمو دماغ طفلك، كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

علاج فقر الدم

تستعمل الفراولة في حالات فقر الدم

فوائد الفراولة للكلى

الفراولة تعمل على حماية الخلايا من التلف

الفراولة تعتبر مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمركبات المضادة للأكسدة، وهذا قد يساعد في حماية الخلايا في الجسم من التلف، ومن بينها خلايا الكلى.

الفراولة مفيدة لمرضى الكلى