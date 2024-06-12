انت الأن تتابع خبر عبير فؤاد تعرض مفاجأة عن أحمد العوضي وتهاجم ليلى عبد اللطيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الأشخاص يؤمنون بالأبراج، والطالع، والغريب أن ليلى عبد اللطيف في الفترة الأخيرة لمع أسمها على الساحة الإعلامية يبعد أن تحققت نبوائهتها بشأن طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز والرئيس الإيراني، ولكن هنا نبؤات لم تتحقق مثل توقعه مباراة الأهلي والترجي، ولكن عبير فؤاد شنت هجوما قويا عليها وتصرح بمفاجأة تخص أحمد العوضي.

هجوم عبير فؤاد على ليلى عبد اللطيف

اتهمت عبير فؤاد ليلي عبد اللطيف أنها غير عالمة، وغير دراسة لعلوم حساب الفلك، ولكن عندما تم سؤالها عن سر التوقعات الصحيحة أجابت أنها تستطيع أن ترى الأحداث وتتنبأ بها مما يجعل لديها ما يعرف بالشفافية، على عكس عبير فؤاد التي تعرف التوقعات نتيجة لحسابات وعلوم الفلك، و أكدت أن الفلك علم له أصوله منذ عصر القدماء المصريين، على عكستصريحات ليلى التي ترى أن التوقعات رؤية من الله.

توقعات عبير فؤاد بخصوص أحمد العوضي