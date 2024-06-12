انت الأن تتابع خبر كنز مصري لم يُقدّر حقه: فاكهة بسيطة تحارب الإمساك في دقائق، تسيطر على مستوى السكر، تساعد في إنقاص الوزن، وهي كذلك علاج فعال للتجاعيد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مصر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة لليمون في المنطقة، وذلك بسبب الظروف المناخية المناسبة والتربة الخصبة. ويعد الليمون من الفاكهة الغنية بالفيتامينات مثل فيتامين C ، فيتامين B ، كالسيوم ، حديد ، مغنيسيوم ، بوتاسيومففضلا عن احتوائه على الألياف والكربوهيدرات.

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، كما أن مساهمته في إنتاج الكولاجين تجعله مفيدًا للحفاظ على سلامة الشرايين، كما أنه يقلل من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري، مثل أمراض القلب والكلى.

وينصح الكثير من خبراء التغذية بشرب "ماء الليمون"، لما له من فوائد عظيمة لصحة الجسم، من بينها:

تفتيت الحصوات

يحتوي الليمون على سترات وهي مادة كيميائية تمنع تكوّن حصوات الكالسيوم، ويمكن للسيترات أيضًا تفتيت الحصوات الصغيرة، مما يسمح لها بالمرور بسهولة أكبر.

وينوه خبراء التغذية إلى ضرورة التحدث مع الطبيب أو أخصائي تغذية، "قبل محاولة علاج حصوات الكلى بماء الليمون أو الفواكه الحمضية الأخرى، وفق ما ذكر موقع "وومانز وولرد".

ضبط السكريات والكولسترول

الليمون غني جداً بالألياف. ومعظم الألياف القابلة للذوبان في الليمون هي من فئة البكتين Pectin. ومن المعروف أن الألياف القابلة للذوبان تبطئ عملية الهضم، مما يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ومنع ارتفاعه بشكل سريع بعد تناول وجبات الطعام. ومن المعروف أيضاً أن البكتين يعزز مستويات الكولسترول الصحية.

خفض ضغط الدم

أشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول عصير الليمون يومياً له تأثير مفيد على ضغط الدم. وأجريت الدراسة على 100 امرأة في منتصف العمر في منطقة جزيرة قريبة من هيروشيما. تم تسجيل حالات تناول عصير الليمون لمدة 5 أشهر. أشارت النتائج إلى أن تناول عصير الليمون يومياً والمشي كانا فعالين في تقليل ارتفاع ضغط الدم».

تسهيل الهضم

يحتوي الليمون على مادة تسمى «دي-ليمونين» D-Limonene، التي من المحتمل أن تخفف أعراض عسر الهضم والارتجاع المعدي المريئي GERD.

يعالج الامساك

للتخلص من الإمساك وكذلك لتخليص الجسم من السموم، يمكن شرب خليط من عصير الليمون والماء الدافئ المخلوط بعسل النحل في الصباح الباكر قبل تناول أي أطعمة. ويمكن إضافة القليل من القرفة للخليط لإكسابه نكهة لذيذة.

فقدان الوزن

من خلال استبدال عصير الصباح أو القهوة الحلوة بعد الظهر بماء الليمون، ستقلل من تناول السكر وتساعد جسمك على خسارة الوزن.

نضارة البشرة وحمايتها

تعد قوة وترابط ألياف كولاجين Collagen وألياف إلاستين Elastin مع مكونات نسيج طبقات الجلد، أساس نضارة وتماسك الجلد لدى صغار السن. والتجاعيد التي تعتري الجلد هي من التغيرات الجلدية الناجمة عن تناقص مستوى المرونة في الأنسجة الضامة الموجودة في الجلد. فالتعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية يُؤدي إلى تحلل ألياف كولاجين وألياف إلاستين.

محاربة التجاعيد