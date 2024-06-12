انت الأن تتابع خبر نظافة بلمسة سحرية: وداعًا لدهون البوتوجاز والفرن! استعمل خلطة عجيبة لتحويل بوتوجازك إلى مرآة لامعة في غضون ساعة واحدة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال شهر رمضان الكريم يكثر الطبخ واستهلاك البوتاجاز واستخدام فرن البوتاجاز، خاصة مع كثرة العزومات وأثناء تحضير الفطار والسحور، لذلك غالباً ما يحدث تراكم للدهون الصعبة على البوتاجاز وفي الفرن، ونظراً لضيق الوقت بعد الإفطار والسحور يصعب إزالة وتنظيف تلك الدهون أولاً بأول، لذا يتطلب منظف وساحق للدهون قوي قبل دخول عيد الفطر المبارك، إلا أن هناك بعض السيدات التي تتحسس من الكيماويات الضارة على صحة الإنسان ورائحتها تضر بجهازه التنفسي، كما أنها باتت غالية الثمن، لذا نقدم لكي وصفة لإذابة الدهون المتراكمة بمكون موجود بكل منزل وبطريقة آمنة.

أضرار المنظفات الكيميائية يؤدي تراكم الدهون في المطبخ وعلى البوتاجاز إلى الكثير من الأضرار الصحية، كما يؤدي إلى سوء نفسية، والمطبخ هو أساس البيت فيجب أن يكون نظيفاً طوال الوقت، لذلك يفضل الاعتماد على وصفات طبيعية في التنظيف حتى لا تؤذي أحد، فالمواد الكيميائية تسبب أضرار بالغة للرئتين.

وصفة جبارة لإذابة دهون يعتبر الليمون مادة قاهرة ومذيبة للدهون إذا تم استخدامه بالطريقة التالية: