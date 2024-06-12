إكسير الحياة في متناول يديك: النبات الساحر المتاح أمامك دومًا مع وعد بتجربة عيش العمر مرتين بكل جمال وصحة... استعد لتكتشف أسراره المذهلة!

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رياض - احمد صلاح - تصدرت عشبة الرجلة قائمة المستحضرات التجميلية و أيضاً الوصفات الطبيعية التي يتم تحضيرها خاصة للعناية بالبشرة، حيث أنها تحتوي على مضادات الأكسدة و أيضاً الإنزيمات الهامة لخلايا البشرة، وتضم العديد من الفوائد المميزة لصحة البشرة، لذلك يتم استخدامها بشكل مستمر في تحضير الكثير من الوصفات الطبيعية وسوف نتناول في مقالنا إحدى تلك الوصفات باستخدام الكركم وعشبة الرجلة، وسوف نتناول كيفية تحضير الوصفة وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح، للحصول على النتائج المرجوة والجيدة.

ماسك الرجلة والكركم للبشرة

تساهم عشبة الرجلة بشكل فعال في تفتيح البشرة، نظراً لأنها تحتوي على العناصر الهامة والمميزة لصحة البشرة، وتتمتع بالعديد من الفوائد المميزة، وتجعل البشرة نقية ومتألقة، فسوف نقوم بتحضير ماسك الرجلة بإحضار المكونات البسيطة التالية:

ملعقة واحدة فقط من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من مسحوق الكركم.

إحضار ملعقة واحدة من زيت جوز الهند.

ملعقتان فقط من ماء الورد.

ملعقة من مسحوق الرجلة المطحونة.طريقة التحضير

لكي يتم الاستفادة من الفوائد الهامة التي تحتوي عليها عشبة الرجلة للبشرة، ينبغي علينا أن نتبع الطريقة الصحيحة لتحضير وصفة عشبة الرجلة والكركم وتتمثل تلك الطريقة فيما يلي:

نقوم في البداية بإحضار وعاء متوسط.

إضافة بودرة الرجلة والكركم في الوعاء.

إضافة زيت جوز الهند وعصير الليمون ونحرص على التقليب بشكل جيد.

إضافة ملعقتين من ماء الورد.

نستمر في التقليب حتى يتم الحصول على قوام كريمي.طريقة الاستخدام

تتمثل طريقة استخدام وصفة عشبة الرجلة للبشرة فيما يلي:

شطف الوجه جيداً في البداية.

توزيع كريم عشبة الرجلة على الوجه بشكل متساوي.

نترك الكريم لمدة 30 دقيقة على الوجه.

شطف الوجه جيداً بالماء الفاتر.

فوائد عشبة الرجلة للبشرة