انت الأن تتابع خبر عبير فؤاد تفجرمفاجأة صادمة في توقعاتها الفلكية عن أحمد العوضي وتفضح ليلى عبد اللطيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت عبير فؤاد، المهندسة خبيرة الأبراج والفلك ، إن ليلى عبد اللطيف ليست عالمة في الأبراج والحسابات الفلكية، لأنها تعترف بأنها ترى الحدث، وهذا يمكن تسميته الشفافية، وليس علم الفلك أو الحسابات أو التنبؤات، قائله: "لأنها هي نفسها قالت إنها أغمضت عينيها وشاهدت مشاهد.

لم تقل أبدًا أنها كانت خبيرة في الأبراج. لم تشرح أبدًا دراستها للأبراج أو علم الأعداد. برامج حيث تغمض عينيها وترى المشاهد وتقول دائمًا: "لقد رأيت هذا، ورأيت ذلك".

وانتشرت في الآونة الأخيرة تنبؤات متعددة لخبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف، والكثير منها صحيح، مثل طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ووفاة الرئيس الإيراني بعد تحطم طائرته المروحية، وهو ما أبدى الكثيرين الناس ينتظرون. لتوقعاتها، وقراءة تصريحاتها السابقة، ويتزايد عدد متابعيها يوما بعد يوم، من باب الفضول أو تضييع الوقت.

عبير فؤاد ومفاجأة صادمة للفنان أحمد العوضي

كشفت عبير فؤاد عن مفاجأة صادمة في توقعاتها الفلكية للفنان أحمد العوضي، قائلة إنه أكثر عرضة للإرهاق خلال الفترة المقبلة ومن المحتمل أن يتعرض لوعكة صحية جديدة، لذا يجب عليه الاهتمام بصحته. مشيراً إلى أن الاقتصاد أفضل هذا العام وأن هناك حاجة لمزيد من الحذر الآن. هناك أزمة، لكن العام المقبل سيكون أفضل اقتصاديا من العام الحالي.

وأشارت عبير فؤاد إلى أن العديد من التصريحات حول تصريحات ليلى صدرت عنها منذ فترة، قائلة: "قلت إن الأهلى سيخسر مباراة الذهاب على إحدى القنوات التلفزيونية قبل أسبوع، ومن ثم ظهر توقع ليلى".

لماذا لم تقبل ما كانت تتوقعه مني؟ حتى الطلاق مع ياسمين والعوضي قلت قبل بداية 2024 أنه سيكون عام صعب عليهما وياسمين منعزلة وبعيدة والعوضي سيواجه مشاكل لكن لم أوضح بالضبط فمين الأصدق ؟

الحسابات الفلكية والابراج