انت الأن تتابع خبر كنز في منزلك بقيمة مليون جنيه: "قشور الموز"! لا تودعيها في الزبالة مجددًا.. اكتشفي الاستخدامات المذهلة والغير متوقعة لهذا المورد الطبيعي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الموز من أجمل الفواكه التي يحبها الصغير والكبير؛ وذلك بسبب مذاقه الرائع ونكهته الفريدة، ويحتوي على عدد لا حصر له من المعادن ومضادات الأكسدة والفيتامينات التي لها دور كبير في تعزيز صحة الجسم،

فهو غني بالبوتاسيوم ويساعد على رفع معدل الذكاء ومنح الجسم ميع ما يحتاج إليه، ودائما ما يتم رمي القشر اعتقادًا بأنه ليس له فائدة،

ولكن في هذا المقال سنوضح استخدامات قشور الموز وفوائده، تابع السطور التالية.يمكنك استعمال قشور الموز في العديد من الأمور التي تعود عليك بالفائدة أبرزها علاج جميع مشاكل الشعر والوجه، فيمكنك إدراج قشور الموز في وصفات كثيرة، وفيما يلي سنوضح أهم هذه المكونات، وهي كما يلي:-

قشور الموز.

ملعقتان من عصير الليمون.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير