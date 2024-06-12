انت الأن تتابع خبر كنز في كل مطبخ أردني: عشبة عادية تحقق العجائب بتنقية القولون من البراز المتحجر بسرعة فائقة وبدون مساعدة طبية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هي واحدة من أقدم النباتات المعمرة ذات الأصول الصينية، واستخدمت منذ آلاف السنين في الطب الصيني التقليدي وتستخدم عشبة السنا كملين طبيعي لاحتوائها على مركبات الجلوكوسيدات التي تساعد بشكل كبير في الحد من الإمساك.

وفي مايلي نقدم لكم أبرز فوائد عشبة السنا الصحية تلين البراز المتحجر

عشبة السنا قادرة على تليين البراز من خلال مساعدة الأمعاء الغليظة على امتصاص المزيد من الماء وإضافة كميات كبيرة إلى البراز، هذا يسمح بحركات الأمعاء التي تكون سريعة وسلسة حيث تمر الفضلات عبر الأمعاء الغليظة.

تعالج الإمساك

مركبات الجليكوسيدات الموجودة في أوراق عشبة السنا تساعد في حدوث تقلصات وتسبب زيادة حركة الأمعاء التي تساعد في التخلص من فضلات الطعام في وقت قصيرة يصل من 6 إلى 12 ساعة فقط من تناول الوجبة الغذائية..تظهر القولون

أوراق عشبة السنا تستخدم في الطب الصيني التقليدي لإزالة الحرارة المتراكمة في الأمعاء الغليظة وتساعد في التخلص من المواد الغذائية المتكتلة في المعدة وتستخدم كمطهر طبيعي قبل القيام بإجراء عملية تنظير وجراحة القولون.

تعالج عسر الهضم