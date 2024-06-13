انت الأن تتابع خبر ٨ أبراج الحظ الحلو يفتح لهم أبوابه فى يونيو وستنقلب حياتهم رأسا على عقب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد أنه خلال النصف الأول من شهر يونيو وحتى 16 يونيو، تنتظر 6 أبراج مفاجآت سارة، بدءاً من برج الجوزاء، موضحة: "عطارد والزهرة في برج الجوزاء، ولذلك فهما الأكثر حظاً منذ بداية العام. الشهر حتى السابع عشر مثل عطارد في برجهم من 3 فهذا يسمح لهم بالنجاح في كل شيء، العمل والمفاوضات وفرص تحقيق مكاسب كبيرة، بشرط احترام السرية والتكتم.

يتطلع البعض إلى متابعة توقعات الأبراج لكل شهر، حيث تحرص خبيرة الأبراج عبير فؤاد على مراجعة التوقعات المتعلقة بجميع الأبراج قبل كل شهر جديد، ومع اقتراب شهر يونيو، تشير إلى أن هناك علامات أبراج يتوقع أصحابها سارة مفاجآت منها برج الأسد والجوزاء وغيرهم من الأبراج الذين يحظون بالحظ والنجاح حتى الـ17، فيما يستمر الحظ لصالح البعض، فيما تتغير ظروف وحياة البعض الآخر. فماذا سيحدث في يونيو؟

مفاجآت سارة مطلع يونيو المقبل

أما برج الأسد، الذي عانى في النصف الثاني من شهر مايو الجاري على الصعيد المهني والعلاقي، بحسب عبير فؤاد، فتنتظره مفاجآت سارة مطلع يونيو المقبل: «الذين ليسوا على علاقة لديهم فرص عاطفية». ، وسيجدون من يدعمهم في العمل اعتباراً من 3 يونيو، وعطارد سيترك الوضع المعاكس، وبالتالي فرص التفاوض ستزيد، لأن الزهرة غادر الوضع المعاكس أمس.

الحظ والمكاسب المادية والعاطفية