انت الأن تتابع خبر 5 توقعات مرعبة لـ ليلي عبداللطيف عقب حادث الرئيس الإيراني تثير جدل واسع .. الإفتاء تحذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعات ليلي عبداللطيف 2024 .. مع بداية العام الجديد 2024، لفتت توقعات العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف الأنظار بعد تحقق بعضها، مثل طلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي، والحادث المأساوي لطائرة الرئيس الإيراني.

وفي ظل استمرار الأحداث المتلاحقة من حروب وكوارث طبيعية وانتشار الأمراض، تأتي توقعات عبداللطيف لتضيف المزيد من القلق حول مستقبل العالم.

5 توقعات مرعبة

في هذا السياق، تنبأت العرافة اللبنانية ليلي عبداللطيف بخمسة أحداث كبرى قد تهز العالم في الفترة القادمة، وهي:

1. اندلاع حرب عالمية ثالثة في عام 2025، وهو ما وصفته بأنه لا مفر منه، داعيةً إلى الله أن يحمي العالم من هذه الكارثة.

2. ظهور أمراض فيروسية وأوبئة جديدة في عدة دول إفريقية، مما ينذر بأزمة غذائية وصحية تهدد القارة السمراء.

3. تصاعد التوترات الأمنية في الإكوادور، مما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى العارمة في الشوارع.

4. تحول تشييع جنازة أحد الرؤساء إلى مسرح لجريمة كبرى، وهو ما سيتابعه العالم عبر شاشات التلفزيون.

5. تضرب موجة تسونامي عنيفة سواحل بعض الدول العربية، مخلفةً أضراراً جسيمة، بالإضافة إلى عاصفة شديدة تؤثر على دول أوروبية، مما ينبئ بكوارث قبل عيد الأضحى 2024.

ماذا قالت ليلى عبد اللطيف عن مباراة الأهلي والترجي؟

وفي مجال الرياضة، توقعت عبداللطيف نتائج مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا، حيث تنبأت بعدم تسجيل الأهلي لأي أهداف في مرمى الفريق التونسي خلال مباراة الذهاب، وهو ما تحقق بالفعل. كما توقعت فوز الترجي في إحدى مبارتي الذهاب أو الإياب، مما يعكس دقة توقعاتها في هذا المجال.

تثير هذه التوقعات الكثير من الجدل والتساؤلات حول مدى إمكانية تحققها، وما قد يعنيه ذلك لمستقبل العالم والمنطقة العربية. ومع ذلك، يظل الغموض يكتنف هذه الأحداث المستقبلية، ويبقى الأمل معقودًا على أن تسير الأمور نحو الأفضل.

الإفتاء تحذر من اتباع أقوال العرافين والمنجمين