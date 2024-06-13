انت الأن تتابع خبر شوف لو كنت منهم عبير فؤاد تحذر مواليد 5 أبراج من الأسبوع الأول في يونيو المقبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الأبراج الفلكية واحدة من الاهتمامات التي تشغل بال الكثيرين، ويحرص الأشخاص علي الإطلاع عليها بشكل يومي، لمعرفة ماذا قد ينتظرهم خلال الأيام المقبلة، مما دفع خبيرة الفلك عبير فؤاد، إلى توجيه تحذيرات إلي مواليد 5 أبراج خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

تحذير لمواليد 5 أبراج بأول أسبوع في يونيو

ونصحت خبيرة الفلك عبير فؤاد، مواليد بعض الأبراج بضرورة أن يكونوا متيقظين بشأن توقيع الأوراق والعقود خلال تلك الفترة، تجنبا لحدوث مشاكل، فقد يتعرضون لبعض عمليات النصب، في حالة التوقيع على أوراق وعقود المختلفة، ويمكن استعراض حظوظهم علي النحو التالي:

- مواليد برج العقرب

يأتي مولود برج العقرب في مقدمة تلك الأبراج، التي نصحت خبيرة الفلك عبير فؤاد بأنه يجب عليها الانتباه جيدا ويكون ذلك اعتبارا من يومي 3 و4 من شهر يونيو المقبل، وذلك لأن القمر وعطارد في مواجهتهم دائما، لذا عليهم التركيز جيدا والعمل على الحصول على حقوقهم.

- مواليد برج القوس

يجب على مولود برج القوس الانتباه جيدا خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، لأنهم سوف يكونون أكثر تعرضا للأزمات والمشاكل، لذا وجهت خبيرة الفلك عبير فؤاد نصيحة بشأن هذا الأمر، تمثلت في ضرورة أخذ الحيطة والحذر علي قدر الإمكان خلال الأسبوع الأول من يونيو 2024.

- مواليد برج الميزان

كما نصحت خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج الميزان( الذين ينتمون إلى الفترة من 23 سبتمبر حتي 23 أکتوبر) بالحفاظ على حقوقهم، وتجنب توقيع أوراق وعقود، لأنهم سوف يكونون عرضة لعمليات النصب، إلى جانب أنهم عرضة للوقوع في مشاكل مروية: وتمثلت نصيحتها في هذا الأمر بضرورة الإلتزام بالقواعد المرورية، لإذ أنهم سيكونوا عرضه لبعض المشاكل بها، وأيضا في حال كونهم مرتبطين قد يتعرضوا لحدوث بعض المشاكل الزوجية.

- مواليد برج الحوت

ووجهت خبيرة الفلك عبير فؤاد نصيحه لأصحاب برج الحوت (وهم مواليد الفترة من 19 فبراير إلى 20 مارس)، بأن عليهم الانتباه جيدا من محيط العائلة، إذ أنهم يكونون أكثر عرضة للضغوط والمشاكل العائلية خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

- مواليد برج العذراء