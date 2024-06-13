انت الان تتابع خبر على أصحاب الأبراج الفلكية التأهب والاستعداد لحدث فلكى سيقلب حياتهم فى مايو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ونستعرض في الصفحات التالية تأثيرات هذا الحدث الفلكي على كل برج من الأبراج الفلكية، كما ذكر خبير الأبراج محمد صبحي في تصريحه الخاص.

برج الحمل

يساعد وصول كوكب المشتري إلى برج الجوزاء برج الحمل على تحسين مهارات التواصل والتعلم لديهم وتوسيع دائرتهم الاجتماعية.

برج الثور

خلال هذه الفترة، يستفيد مواليد برج الثور من الفرص المالية الجديدة أو يزداد دخلهم بشكل كبير.

برج الجوزاء

عبور كوكب المشتري يحسن طاقتك وجاذبيتك، كما أن لديك ثقة بنفسك وقدرتك على التواصل، مما يفتح لك فرصاً جديدة في حياتك المهنية والشخصية.

برج السرطان

يشعر أصحاب هذا البرج بالحاجة إلى الاسترخاء والتفكير بعمق في حياتهم العاطفية، حيث تزداد رغبتهم في عزل أنفسهم عن العالم الخارجي والتواصل مع أنفسهم، والبحث عن السلام الداخلي وفهم مشاعرهم بشكل أفضل.

برج الأسد

بالنسبة إلى برج الأسد، لديهم فرص جديدة للتعلم والنمو مع دخول كوكب المشتري إلى برج الجوزاء.

برج العذراء

دخول كوكب المشتري كوكب الحظ والسعادة إلى برج الجوزاء يبشر لمواليد هذا البرج بفرص ذهبية للتقدم المهني وتحقيق إنجازات ملحوظة.

برج الميزان

هذا الحدث الفلكي يحفز شغف برج الميزان لاستكشاف آفاق جديدة واكتساب المهارات من خلال التعلم والسفر.

برج العقرب

خلال هذه الفترة، يساعد هذا الكوكب مواليد برج العقرب على تحسين وضعهم المالي من خلال شراكة أو استثمارات جديدة.

برج القوس

يفضل هذا الحدث الفلكي وجود فرص ذهبية لتحسين الحالة العاطفية أو المهنية خلال هذه الفترة.

برج الجدي

ويحمل الحدث الفلكي بشرى سارة لمواليد هذا البرج، حيث يشعرون برغبة متزايدة في الاهتمام بصحتهم خلال هذه الفترة. ويصبح وعيهم بأهمية العادات الصحية أكثر وضوحاً، مما يلهمهم لاتخاذ خطوات إيجابية لتحسين صحتهم. الصحة ونمط الحياة.

برج الدلو

هذه هي الفرصة المثالية لمولود الدلو للتعبير عن أنفسهم بحرية وإطلاق العنان لمواهبهم.

برج الحوت