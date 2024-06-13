انت الأن تتابع خبر بتوقعات صادمة .. ليلي عبد اللطيف ترعب المواطنين بخصوص ما سيحدث بداية من عيد الأضحى 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -كشفت العرّافة اللبنانية الشهيرة، ليلى عبد اللطيف، النقاب عن توقعات صادمة خلال استضافتها في برنامج "أنا هيك" على قناة "الجديد" مع الإعلامي "نيشان".

وتناولت توقعات ليلى عبد اللطيف أحداثاً مفجعة ستُلقي بظلالها على بعض الدول العربية والعالمية خلال الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الأضحى 2024.

أحداث كارثية في عيد الأضحى 2024:

تسونامي مدمر: حذرت ليلى عبد اللطيف من موجة تسونامي هائلة ستضرب سواحل بعض الدول العربية خلال عيد الأضحى 2024، مما سيُخلف خسائر مادية وبشرية فادحة.

عواصف عنيفة:

توقعت عبد اللطيف حدوث عواصف قوية تجتاح الدول الأوروبية خلال الفترة ذاتها، مُسببةً أضرارًا جسيمة.

أوبئة وأمراض:

أشارت العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف إلى انتشار أوبئة وأمراض فيروسية جديدة في العديد من الدول الإفريقية، مما يُنذر بأزمة صحية عالمية.

حرب عالمية ثالثة في 2025:

ذهبت ليلى عبد اللطيف إلى أبعد من ذلك، مُحذرةً من اندلاع حرب عالمية ثالثة خلال العام 2025، دون تحديد المزيد من التفاصيل حول ماهيتها أو أطرافها.

جدل وتساؤلات:

تُثير توقعات ليلى عبد اللطيف، كالعادة، جدلًا واسعًا بين مؤيدين ومعارضين. فبينما يُؤمن البعض بصحة تنبؤاتها السابقة، يراها آخرون مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

من هي ليلى عبد اللطيف؟

ليلى عبد اللطيف هي سيدة أعمال لبنانية مصرية، ولدت في 17 يناير 1958 في بيروت. تُعرف بلقب "سيّدة التوقعات" لشهرتها بتقديم تنبؤات حول المستقبل، وتُعدّ من أشهر الشخصيات في مجال علم الفلك في العالم العربي.

أبرز المعلومات المتوفرة عن ليلى عبد اللطيف:

نشأتها:

نشأت ليلى عبد اللطيف في عائلة متعددة الثقافات، فوالدها مصري وأمها لبنانية وجدتها سورية.

توفي والدها وهي في سن صغيرة، مما ترك أثرًا كبيرًا على حياتها.

مسيرتها المهنية:

بدأت ليلى عبد اللطيف مسيرتها المهنية كسيدة أعمال، لكنّ شغفها بعلم الفلك دفعها إلى التفرّغ له بشكل كامل.

برزت شهرتها من خلال ظهورها في البرامج التلفزيونية وتقديم توقعاتها حول الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تُصدر ليلى عبد اللطيف تنبؤاتها سنويًا من خلال تقويم خاص يُباع في جميع أنحاء العالم العربي.

حياتها الشخصية:

متزوجة من رجل أعمال لبناني ولديها ابنتان.

تُقيم حاليًا بين لبنان والإمارات العربية المتحدة.

أعمالها:

تُقدم ليلى عبد اللطيف برنامجًا تلفزيونيًا خاصًا بها بعنوان "ليلى عبد اللطيف - توقعات".

كتبت العديد من الكتب حول علم الفلك وتوقعاتها للمستقبل.

تُشارك في العديد من المؤتمرات والمعارض المتعلقة بعلم الفلك.

جدلها: