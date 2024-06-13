انت الأن تتابع خبر خلطة سحرية للرشاقة: استعد لعيد الفطر مع هذه العشبة القوية المتوفرة في كل مطبخ، والتي تعد بإزالة الكرش والتخسيس السريع في غضون أسبوع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الفلفل الحار: يحتوي على مركب الكبساسين، الذي يحسن عملية التمثيل الغذائي، وحرق المزيد من السعرات الحرارية ويقلل من الشعور بالجوع، ويخلص الجسم من الدهون المتراكمة، ما يؤدي إلى فقدان الوزن الزائد.

الحلبة: تساعد على زيادة الشعور بالشبع، وتقليل كمية الطعام التي يتم تناولها على مدار اليوم، ما يعمل على حرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة في الجسم.

الجينسنغ: يُساعد على حرق الدهون المتراكمة في الجسم والتخلص من الوزن الزائد، فهو يحارب السمنة ويمنع تكوين الدهون في الجسم، كما أنه يؤخر امتصاص الدهون في الأمعاء.

الجيمنيما: تحتوي هذه العشبة على حمض الجمنازيوم، الذي يقلل الرغبة الشديدة في تناول السكر، مما يساعد على كبح الشهية، وحرق الدهون المتراكمة في الجسم وبالتالي فقدان الوزن.

الثوم: يُساعد على حرق دهون الجسم بشكل فعال، والتخلص من الوزن الزائد.

الهندباء: تعمل على تحفيز عملية التمثيل الغذائي، والقضاء على عسر الهضم والانتفاخات، وتزيد من معدل حرق الدهون، ما يتسبب في إنقاص الوزن.

اعشاب لتنحيف البطن

خل التفاح: من أفضل الأعشاب التي تعمل على حرق دهون البطن يوازن مستويات الأس الهيدروجيني في المعدة ما يمنح بطن مسطح خالي من الدهون.

البقدونس: يعمل على تحسين عملية الهضم، التخلص من السوائل المتراكمة في الجسم، طرد الدهون والسعرات الحرارية الزائدة، ما يُساعد على فقدان الوزن خاصة في منطقة البطن.

الأوريجانو: يُساهم في تحسين عملية الهضم، تحفيز حركة الأمعاء، ما يزيد من معدل حرق دهون البطن وفقدان الوزن الزائد.

الكركديه: من الأعشاب منخفضة السعرات الحرارية، التي لها دور فعال في تحفيز عملية التمثيل الغذائي، حرق الدهون وفقدان الوزن بشكل ملحوظ.

أعشاب للتخسيس بدون رجيم