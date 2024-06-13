اخبار مفرحة جاية فى الطريق لأصحاب ٣ أبراج فلكية فانتظروا

انت الأن تتابع خبر اخبار مفرحة جاية فى الطريق لأصحاب ٣ أبراج فلكية فانتظر واوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل تقلق بشأن الحظ في الحب أو المال أو العمل أو الصحة؟ الفترة المقبلة يمكن أن تحمل أخباراً جيدة للأشخاص المولودين تحت 3 أبراج فلكية، بحسب ما أفاد موقع “hindustantimes”.

برج القوس

الأشخاص المولودين فى برج القوس محظوظون من الناحية الصحية وقد يشعرون بمزيد من الطاقة والحيوية.

مهنياً: تحرز تقدماً كبيراً في العمل اليوم. كونوا سعداء.

عاطفياً: تشهد تطورات على صعيد تنويرك مع الشريك.

مالياً: تحاول اليوم أن تجني ثمار عملك على صعيد المال.

مواليد الحوت

يمكن أن يحمل مواليد الحوت أخباراً جيدة على الصعيد المهني، إذ من الممكن أن يحصلوا على زيادة في الراتب.

مهنياً: تحرز تقدماً ملحوظاً في عملك اليوم.

عاطفياً: تحاول إسعاد شريك حياتك اليوم.

مالياً: لديك إنجاز مالي كبير. كونوا سعداء.

برج الثور

ومن الأبراج المحظوظة بالحب والزواج الفترة المقبلة، فمنهم من قد يجتمع بشريك حياته السابق.

مهنياً: تحرز تقدماً كبيراً في العمل خلال هذه الفترة، فكن سعيداً.

عاطفياً: تحاول تحقيق الاستقرار العاطفي والتغلب على مشاكلك مع عائلتك.

مالياً: تتمتع بتحسن مالي كبير خلال هذه الفترة.

من ناحية أخرى، الأبراج الهوائية الأخرى هي الجوزاء، الميزان، والدلو. من المعروف أن الأشخاص الذين يولدون تحت الأبراج الهوائية قابلون للتغيير، ويميلون إلى أن يكونوا اجتماعيين، ويتمتعون بمهارة في البحث عن أنفسهم والتعبير عنها. بل إن مزاجهم هو المتحكم الأساسي في أفعالهم.

العبور الرئيسي للكواكب يؤثر على حظوظ وتصرفات الأبراج الهوائية وبقية الأبراج، لذلك يجب على الأبراج أن تحدد حركاتها بناء على حركة و عبور الكواكب.

عبور الكوكب والأبراج 2024