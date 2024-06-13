انت الأن تتابع خبر بعد خطوبة شيرين عبدالوهاب.. توقعات لـ ليلى عبداللطيف أصابت الجمهور بالدهشة (فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصابت توقعات الكثيرة، لـ ليلي عبد اللطيف، المعروفة إعلاميًا بـ «سيدة التوقعات»، ومنها سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأحدث التوقعات التي تحققت هي خطوبة شيرين عبد الوهاب، واستقرارها العاطفي وعدم عودتها إلى حسام حبيب مرة أخرى.

حيث ظهرت «سيدة التوقعات»

في يناير الماضي، مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، وتوقعت أن تستقر الفنانة شيرين عبد الوهاب عاطفيًا وتعود أقوى من الأول على المستوى الفني والغنائي.

عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب

وأكدت ليلي عبد اللطيف، أن شيرين لن تعود مرة أخرى إلى حسام حبيب في المستقبل وإذا عادت له سوف تنفصل عنه مرة أخرى، وهذا بعد تهنئة المطرب حسام حبيب للفنانة شيرين عن خطوبتها من رجل أعمال من خارج الوسط الفني، وقرر أهدائها أغنية في ألبومة الجديد.

وتوقعت ليلي عبد اللطيف

أن تحقق الفنانة يسرا نجاحًا كبيرًا جدًا قائلة يسرا سوف «تكسر الأرض»، على حد تعبيرها،،

بالإضافة إلى الفنان أحمد العوضي

وياسمين عبد العزيز سيحققان نجاحًا باهرًا خلال الفترة المقبلة.

وأضافت ليلي عبد اللطيف

خلال برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن شيرين لن تأتي مثل صوتها، وسوف تعود لعزها ومجدها في الغناء،

وأمال ماهر سوف تصعد بشكل كبير،

وسوف تصبح أمل ماهر «أم كلثوم».

قالت عبد اللطيف،