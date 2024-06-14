انت الأن تتابع خبر فرحي اولادك واعمليها في 10 دقائق.. طريقة عمل حلوي الموز البارد الشهية واللذيذة في البيت... الطريقة الخطيرة جربيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد حلوى الموز البارد من الحلويات الشهية والصحية اللذيذة، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، ويعشقها كلا من الأطفال والكبار، وهي من الحلويات الخليجية التي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لفردين، وإليكم طريقة الوصفة بالتفصيل في هذه السطور التالية.

طريقة عمل حلوى الموز البارد

المكونات:

5 حبات من الموز

1/3 حبيبات الشوكولاتة للزينة

برتقال للزينة

طريقة تحضير حلى الموز البارد :

نضع الموز في الثلاجة لمدة ساعتين ليتجمد.

نقشر الموز ثم نضعه في خلاط كهربائي.

نهرس الموز جيداً حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

نسكب الخليط في كاسات التقديم.

نزيّن الكاسات بحبيبات الشوكولاتة وشرائح البرتقال، ونقدم حلوى الموز باردة.طريقة عمل حلوى الموز البارد

المكونات:

100 جم من الشوكولاتة الداكنة.

كوب من الكريمة الثخينة

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

60 جرام من الزبدة.

نصف كوب من السكر البني.

4 أصابع موز مقسومة طولياً لأنصاف.

ملعقة كبيرة من آيس كريمة الكراميل المملح الكريمي.

كوب من الفستق المحمص.

خطوات التحضير: