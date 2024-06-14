خبيرة الأبراج والفلك تصدم الجميع | القادم صعب علي العالم .. 5 توقعات مقلقة للمستقبل لـ ليلى عبد اللطيف

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رياض - احمد صلاح - توقعات ليلى عبد اللطيف .. مع بداية العام 2024، أصبح اسم ليلى عبد اللطيف، الخبيرة الفلكية، حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي وعلى قائمة الأكثر بحثًا في جوجل. وذلك عقب حلقة مثيرة للجدل أذيعت على قناة "الجديد" اللبنانية، والتي تضمنت سلسلة من التوقعات الجريئة للعام الجديد. لقد تحققت العديد من تنبؤات "ليلى" خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مما أثار العديد من الأسئلة والتكهنات حول صحة توقعاتها.

في ظل استمرار الكوارث والحروب في أنحاء متفرقة من العالم، من حــ . رب مستعرة في غزة إلى النزاع المستمر بين بعض الدول المتنازعة حاليا، وظهور سلالات جديدة من الفيروس الذي ضرب العالم، برزت توقعات ليلى عبد اللطيف من جديد والتى تُعد من الأكثر قتامة. فما هي هذه التوقعات؟

5 توقعات مقلقة للمستقبل لـ ليلى عبد اللطيف :