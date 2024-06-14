انت الأن تتابع خبر خبيرة الأبراج والفلك تصدم الجميع | القادم صعب علي العالم .. 5 توقعات مقلقة للمستقبل لـ ليلى عبد اللطيف والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - توقعات ليلى عبد اللطيف .. مع بداية العام 2024، أصبح اسم ليلى عبد اللطيف، الخبيرة الفلكية، حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي وعلى قائمة الأكثر بحثًا في جوجل. وذلك عقب حلقة مثيرة للجدل أذيعت على قناة "الجديد" اللبنانية، والتي تضمنت سلسلة من التوقعات الجريئة للعام الجديد. لقد تحققت العديد من تنبؤات "ليلى" خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مما أثار العديد من الأسئلة والتكهنات حول صحة توقعاتها.
- في ظل استمرار الكوارث والحروب في أنحاء متفرقة من العالم، من حــ . رب مستعرة في غزة إلى النزاع المستمر بين بعض الدول المتنازعة حاليا، وظهور سلالات جديدة من الفيروس الذي ضرب العالم، برزت توقعات ليلى عبد اللطيف من جديد والتى تُعد من الأكثر قتامة. فما هي هذه التوقعات؟
5 توقعات مقلقة للمستقبل لـ ليلى عبد اللطيف :
- على الرغم من التحديات التي تواجهنا من أمراض وكوارث طبيعية وحروب ووفيات، فإن هناك توقعات أخرى صادرة عن خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبداللطيف، يتمنى الكثيرون ألا تصبح واقعًا. وتشمل هذه التوقعات ما يلي:
- 1. حرب عالمية ثالثة تلوح في الأفق، قد تندلع في الفترة المقبلة أو في عام 2025، وتعلق ليلى قائلة: "أدعو الله أن يحمينا منها، فليست كل الدول ستكون متورطة، بل دول كبرى فقط".
- 2. انتشار أمراض فيروسية وأوبئة في عدة دول إفريقية، حيث تصف الوضع بأن "إفريقيا تواجه أزمة غذائية غير مسبوقة وكارثة تهدد القارة".
- 3. الحرب تقترب من الإكوادور، مع توقعات بأن "البلاد ستشهد تطورات أمنية وفوضى عارمة تسيطر على الشوارع".
- 4. تشييع جنازة أحد الرؤساء يتحول إلى مأساة، حيث تقول: "جنازة رئيس ستتحول إلى كارثة نشهدها على شاشات التلفزيون".
- 5. موجة تسونامي عنيفة تضرب سواحل بعض الدول العربية مسببة أضرارًا جسيمة، وعاصفة شديدة تجتاح أوروبا، وتعلق ساخرة: "أعلم أن البعض سيصفني بالنذير الشؤم".
- تأتي هذه التوقعات في وقت يحتاج فيه العالم إلى الأمل والتفاؤل، ولكنها تذكرنا بأن الغد غير مؤكد وأن الاستعداد للمستقبل يتطلب الحذر واليقظة. ومع كل توقع جديد يتحقق، يزداد الفضول حول ما إذا كانت توقعات ليلى عبد اللطيف ستستمر في التحقق أم أن الأيام القادمة
- تشهد العديد من الدول حول العالم أحداثًا مؤسفة نتيجة للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية، بالإضافة إلى النزاعات العسكرية المستمرة. من هذه الأحداث:
- - تغطية الثلوج والأمطار لبعض الدول العربية مصحوبة بموجة برد قارسة في ذروة الصيف.
- - تجدد نشاط الزلازل الذي قد يؤثر على عدة دول في الفترة القادمة.
- - تصاعد التوترات العسكرية بين الصين وتايوان .
- - استمرار الصراع الروسي الأوكراني الذي يلقي بظلاله على الساحة العالمية.
- وفيما يتعلق بسوق النفط والذهب، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أنهما سيحتفظان بمكانتهما الرائدة في المستقبل، حتى مع وجود تقلبات في الأسعار. وأكدت على أن ارتفاع أسعار النفط والذهب سيتحول إلى ثروة كبيرة، موصية بتحويل الأموال إلى ذهب كـ استثمار آمن.
- وتؤكد توقعاتها على أهمية الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.
- قد تحمل مفاجآت أخرى.
- تنبؤات ليلى عبد اللطيف بأحداث مؤسفة قد تواجه العالم: