انت الأن تتابع خبر أسهل واروع طريقة لعمل عجينة السمبوسة بمكونات موجوده في كل بيت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السمبوسة وجبة خفيفة تقدم بجوار الوجبات الرئيسية على الموائد ويعشقها الكبار قبل الصغار فهي تقدم بجانب الكثير من الأطباق بالمناسبات المختلفة يجب اختيار أجود أنواع الدقيق في صناعتها مع بعض حتى تكون ناجحة وجاهزة للتشكيل بالوصفات المتنوعة، يتم تقديمها إما مقلية أو تحميرها في الفرن، وهي عجينة مثلثه الشكل يطلق عليها الكثير من الأسماء باختلاف كل دوله السمبوسة أو السمبوسك منتشرة في الموائد العربية وخاصة في شهر رمضان، وتكاد تكون علامة مميزة في الشهر الفضيل حيث أن في المملكة تعد السمبوسك هي زينة سفرة الإفطار لا يمكن التخلي عنها في شهر رمضان

.طريقة عمل عجينة السمبوسك

واليوم سنقدم إليكم من خلال السطور التالية طريقة عمل عجينة السمبوسك بخطوات سهلة ومبسطة وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة.

المكونات

كوبان من دقيق القمح الكامل.

كوب من الماء.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت

طريقة تحضير عجينة السمبوسك