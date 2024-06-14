انت الأن تتابع خبر أسهل واروع طريقة لعمل عجينة السمبوسة بمكونات موجوده في كل بيت والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - السمبوسة وجبة خفيفة تقدم بجوار الوجبات الرئيسية على الموائد ويعشقها الكبار قبل الصغار فهي تقدم بجانب الكثير من الأطباق بالمناسبات المختلفة يجب اختيار أجود أنواع الدقيق في صناعتها مع بعض حتى تكون ناجحة وجاهزة للتشكيل بالوصفات المتنوعة، يتم تقديمها إما مقلية أو تحميرها في الفرن، وهي عجينة مثلثه الشكل يطلق عليها الكثير من الأسماء باختلاف كل دوله السمبوسة أو السمبوسك منتشرة في الموائد العربية وخاصة في شهر رمضان، وتكاد تكون علامة مميزة في الشهر الفضيل حيث أن في المملكة تعد السمبوسك هي زينة سفرة الإفطار لا يمكن التخلي عنها في شهر رمضان
.طريقة عمل عجينة السمبوسك
- واليوم سنقدم إليكم من خلال السطور التالية طريقة عمل عجينة السمبوسك بخطوات سهلة ومبسطة وبمكونات اقتصادية وغير مكلفة.
المكونات
- كوبان من دقيق القمح الكامل.
- كوب من الماء.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من زيت
طريقة تحضير عجينة السمبوسك
- قومي بسكب الماء في إناء ويضاف إليه الملح والزيت، ثم قومي بوضع الإناء علي نار عالية حتى تبدأ بالغليان ثم يرفع من على النار
- ثم يضاف إليه الدقيق مع التقليب الجيد حتى يختلط المكونات وتتكون العجينة
- بعد ذلك نترك العجينة جانباً حتى أن تبرد، ثم تعجن جيداً باليدين أو العجانة الكهربائية إن توفرت، وتستمر في العجن إلى أن تكون العجينة متماسكة
- ثم يتم تغطية العجينة وتترك جانباً لمدة 15 دقيقة حتى ترتاح، ثم يرش القليل من الدقيق علي السطح المراد استخدامة للعجن، وتوضع عليه العجينة
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة بواسطة النشابه حتي يتم الوصول إلي السمك الرقيق جدا الذي يشبة عجينة السمبوسة الجاهزة
- ثم يتم تقطيع العجينة بشكل دائري أو طولي، ثم جهزي الحشوه المطلوبة سواء الجبنة أو الخضار أو غيره.بعد ذلك تحشي السمبوسة وتغلق جيداً، ويدهن سطح حبات السمبوسة بالقليل من زيت الزيتون وتحمر على الفرن من الجهتين أو يمكن استخدام المقلاة الهوائية لقليها ثم تقدم.