«عشبة سحرية للتخلص من مرض السكر بلمح البصر»تعرف على نبات الحنضل وفوائده العظيمة في التخلص من امراض السكري وطريقة عمل الوصفة

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رياض - احمد صلاح - قدمت دراسة نفذها مجموعة من العلماء الصينيين اكتشافا بارزا في عالم العلاجات الطبيعية لمعالجة السكري، إذ كشفت الدراسة عن أن نبتة الحنظل، التي تتمتع بسمعتها العلاجية ويتم استخدامها في عدة مناطق آسيوية، تتميز بكفاءتها العالية في خفض مستويات الجلوكوز في الدم بصورة مؤثرة، وفي الإطار ذاته، لفت الباحثين النظر إلى أن هناك مكونات مستخرجة من الحنظل قد تلعب دور محوري في صناعة أدوية جديدة تعنى بعلاج داء السكر والتحكم في الوزن الزائد، مما يمهد الطريق لاكتشافات واسعة في ميدان العلاجات الطبيعية بهذا الخصوص.

اكتشاف الدكتور مون جيا تان لفوائد نبات الحنظل