انت الأن تتابع خبر «عشبة سحرية للتخلص من مرض السكر بلمح البصر»تعرف على نبات الحنضل وفوائده العظيمة في التخلص من امراض السكري وطريقة عمل الوصفة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قدمت دراسة نفذها مجموعة من العلماء الصينيين اكتشافا بارزا في عالم العلاجات الطبيعية لمعالجة السكري، إذ كشفت الدراسة عن أن نبتة الحنظل، التي تتمتع بسمعتها العلاجية ويتم استخدامها في عدة مناطق آسيوية، تتميز بكفاءتها العالية في خفض مستويات الجلوكوز في الدم بصورة مؤثرة، وفي الإطار ذاته، لفت الباحثين النظر إلى أن هناك مكونات مستخرجة من الحنظل قد تلعب دور محوري في صناعة أدوية جديدة تعنى بعلاج داء السكر والتحكم في الوزن الزائد، مما يمهد الطريق لاكتشافات واسعة في ميدان العلاجات الطبيعية بهذا الخصوص.
اكتشاف الدكتور مون جيا تان لفوائد نبات الحنظل
- يشار إلى أن هذه الكشفية تمثل بارقة أمل هامة لعدد هائل من المصابين بداء السكري في مختلف أنحاء الكرة الأرضية، إذ يحتمل أن تشكل العلاج الطبيعي الأمثل الذي من شأنه مساعدتهم على التحكم في السكر في الدم بصورة أرقى والارتقاء بنوعية معيشتهم، وكشف الدكتور مون جيا تان، وهو باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم بمدينة شنغهاي، بمشاركة فريقه من الباحثين، في دراسة تم نشرها بمجلة “الكيمياء والبيولوجيا”، أن النبات المعروف باسم الحنظل، أو الذي يطلق عليه أيضاً “كمثرى البلسم”، يحتوي على خصائص تساهم في تقليل مستوى السكر في الدم، ويستند هذا الاكتشاف إلى نتائج التجارب التي أجريت على كل من الحيوانات والإنسان.هجود الاطباء والعلماء في استخراج العلاج من نبات الحنظل
- لفت العلماء الانتباه إلى الضرورة القصوى لإيجاد خيارات طبية أخرى بديلة للأدوية المتاحة حاليا لعلاج داء السكري، وذلك بسبب التأثيرات السلبية والقصور في الكفاءة المتعلقة بها، وضمن الدراسة، قام تان وزملاؤه بتقصي بعض مكونات نبات الحنظل التي تعرف بـ “كوكوربيتان ترتيربينويدس”، واختبروا تأثيراتها على مستويات السكر في الدم واستقلاب الدهون في خلايا الإنسان وفي الفئران، وقد بينوا أن تلك المكونات تستطيع أن تفعل مستقبلات السكر في الدم، وهي جلوت 4، لتنتقل من الداخل إلى سطح الخلية، ما يسهم في تسريع وتحسين امتصاص واستغلال السكر، وقد لوحظت نتائج مماثلة للتأثيرات التي يحدثها الأنسولين في بعض العناصر التي خضعت للفحص.