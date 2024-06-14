انت الأن تتابع خبر باسرار المحلات الفخمة :مش هتشتريه من بره تاني.. طريقة تحضير كيكة السويسرول بالشيكولاتة في المنزل بمكونات اقتصادية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر السويسرول بالشيكولاتة هو واحد من أفضل أنواع الحلويات المفضلة لدى عدد كبير الكبار والصغار، وذلك لكونها يتمتع بطعمه الشهي وسهولة تحضيره، ويمكن الاستغناء عن شراءه من المحلات من خلال تحضيره في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة، لذا نستعرض الآن كيفية تحضير السويسرول بالشيكولاتة في المنزل بخطوات سهلة.

مكونات عمل السويسرول بالشيكولاتة.

يمكن تحضير

كيكة

السويسرول بالشيكولاتة في المنزل من خلال مكونات سهلة متاحة لدى الجميع، وتتمثل فيما يلي:

أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة، بجانب كوب سكر أبيض ناعم.

كمية تصل إلى ربع كوب كاكاو خام بودرة، وكوب دقيق أبيض متعدد الأغراض.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وكذلك ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي، بجانب ملعقة صغيرة فانيليا.

شوكولاتة

خام النوع المفضل، بجانب كمية من الكريمة.

وقطع فاكهة.

طريقة تحضير السويسرول بالشيكولاتة