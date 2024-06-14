انت الأن تتابع خبر باسرار المحلات الفخمة :مش هتشتريه من بره تاني.. طريقة تحضير كيكة السويسرول بالشيكولاتة في المنزل بمكونات اقتصادية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر السويسرول بالشيكولاتة هو واحد من أفضل أنواع الحلويات المفضلة لدى عدد كبير الكبار والصغار، وذلك لكونها يتمتع بطعمه الشهي وسهولة تحضيره، ويمكن الاستغناء عن شراءه من المحلات من خلال تحضيره في المنزل بمكونات سهلة وخطوات بسيطة، لذا نستعرض الآن كيفية تحضير السويسرول بالشيكولاتة في المنزل بخطوات سهلة.
مكونات عمل السويسرول بالشيكولاتة.
- يمكن تحضير
- كيكة
- السويسرول بالشيكولاتة في المنزل من خلال مكونات سهلة متاحة لدى الجميع، وتتمثل فيما يلي:
- أربعة بيضات بدرجة حرارة الغرفة، بجانب كوب سكر أبيض ناعم.
- كمية تصل إلى ربع كوب كاكاو خام بودرة، وكوب دقيق أبيض متعدد الأغراض.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وكذلك ربع ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي، بجانب ملعقة صغيرة فانيليا.
- شوكولاتة
- خام النوع المفضل، بجانب كمية من الكريمة.
- وقطع فاكهة.
طريقة تحضير السويسرول بالشيكولاتة
- من خلال إحضار المكونات السابقة يمكن تحضير السويسرول بالشيكولاتة في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم تسخين الفرن على 180 درجة مئوية قبل البدء في تحضير الكيكة.
- يتم استخدام صينية خبز متوسطة الحجم، ومن ثم دهنها بالزبدة وبطنها بالدقيق أو افرشها بورق زبدة لمنع الالتصاق.
- من خلال استخدام وعاء كبير يتم العمل على خفق كمية البيض والسكر حتى يصبح الخليط فاتح اللون وكثيف.
- يتم اضافة كمية الكاكاو مع الدقيق والبيكنج باودر والملح، ويتم خفقهم معًا برفق.
- ثم يتم اضافة كمية أضف يتم سكب الخليط في صينية الخبز المعدة مسبقاً.
- يتم خبز الكيك لمدة تصل إلى 15 دقيقة حتى يخرج عود الأسنان نظيفاً من قلبه
- يتم اخراج الكيك من الفرن، ثم يتم تركه ليبرد تماماً.. والفانيليا، على أن يتم خلطها بشكلٍ جيد حتى يصبح المزيج متجانس.